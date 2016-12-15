İhlas Eğitim Kurumları sponsorluğunda İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği tarafından düzenlenecek olan 2016 İstanbul Satranç İl Birinciliği Finali 17-18 Aralık 2016 tarihlerinde İhlas Eğitim Kurumları Bahçelievler Kampüsü'nde gerçekleşecek.

Ekim ve Kasım aylarında İstanbul’un çeşitli bölgelerinde 7-12 yaş grubunda yaklaşık 2000 sporcunun katılımı ile seçmelerde başarılı olan 500 sporcu İstanbul finaline kaldılar. Toplam 12 kategoride İstanbul’un en iyilerinin seçileceği turnuvada dereceye girecek sporcular 21-27 Ocak 2017 tarihlerinde düzenlenecek olan Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonası’na katılacaklar.

“Satranç çocuklarımızın gelişimini olumlu yönde etkileyen güzel bir spor dalı”

İhlas Eğitim Kurumları olarak böyle bir organizasyona destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını söyleyen İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, satrancın ülkemizde daha çok çocuk tarafından oynanabilmesi ve daha geniş alanlara yayılabilmesi adına böyle organizasyonların değerli olduğuna inandığını ifade etti.

Satrancın kendine özgü bir yapısı olduğunu vurgulayan Yeltekin, “Satrançta birçok spor dalının aksine şans faktöründen bahsedemeyiz. Satranç tahtasında kazananı oyun bilgisi ve hızlı çözüm üretebilme yeteneği tayin eder. Bu açıdan bakıldığından satranç çocuklarımızın gelişimini olumlu yönde etkileyen güzel bir spor dalıdır” dedi. Okullarında kurmuş oldukları satranç kulüpleri ile öğrencilerini bu spora teşvik ettiklerini belirten Yeltekin, başarılı sporcuları turnuvalara gönderdiklerini söyledi.

Yeltekin son olarak iki gün sürecek turnuvaya katılacak olan minik sporculara başarılar diledi.

