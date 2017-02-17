İAÜ Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu (ABMYO) Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Mimari Restorasyon Programı ikinci sınıf öğrencileri, 15 Şubat’ta ‘Restore Edilmiş Camiler’ maket çalışmaları, ‘İstanbul’un Kuleleri, Dikili Taşları ve Nişan Taşları’ poster sunumları, ‘Ebru’ ve ‘Altın Varak’ çalışmalarını içeren bir sergi açtı.

140 mimari restorasyon programı öğrencisinin 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi’nde hazırladığı 50 maket, 70 poster sunum, ebru ve altın varak proje çalışmasını içeren sergi, İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Halit Aydın Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. ABMYO Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Mimari Restorasyon Programı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fatma Sedes, İstanbul’un camileri, kuleleri, dikilitaşları ve nişan taşları gibi tarihi eserlerine yönelik yapılan incelemelerle, mimari restorasyon programı öğrencilerinin kültürel mirasın korunması noktasında önemli bir bilinç kazandıklarına dikkat çekiyor.

Semt aralarında kalmış tarihi eserler

Sergide, aralarında Fetih Camisi, Beşyol Bayraktar Camisi, Darülaceze Camisi, Arakiyeci Caferağa Camisi, Sümbül Efendi, Kocamustafapaşa Camisi, Büyükçekmece Fatih Camisi, Florya Yeni Cami, Sokullu Mehmetpaşa Camisi, Seyrekevler Seyran Camisi, Fenai Ali Efendi Camisi, Günani Camisi gibi İstanbul’un farklı bölgelerinde semt aralarında kalmış tarihi camilerinin maket çalışmaları yer alıyor.

Serginin bir diğer alanında ise İstanbul’un kuleleri, dikili taşları ve nişan taşları olarak öne çıkan Galata Kulesi, Kız Kulesi, Şişli Etfal Hastanesi Saat Kulesi, Tophane Saat Kulesi, Yıldız Saat Kulesi, Çiçek Pasajı Saati, Şişli Abide-İ Hürriyet Anıtı, Teşvikiye Cami avlusunda bulunan dikilitaş, Çemberlitaş Sütunu, Kıztaşı, Milyon Taşı, Justinyen Sütunu, Sultanahmet Dikilitaş, Sultan II. Mahmut Nişan Taşı, Kethüdâzâde Ahmed Refî Nişan Taşı, Hacı Beşir Ağa Nişan Taşı, Mehmed Hafid Efendi Nişan Taşı gibi eserler restorasyon öğrencilerinin inceleyerek poster sunum olarak sergiledikleri çalışmalar olarak ortaya konuyor. Yine altın varaklarla süslenmiş farklı motifleri içeren ebru çalışmalarının da yer aldığı sergi, 20 Şubat tarihine kadar açık kalacak. İAÜ Mimari Restorasyon Programı öğrencileri, benzer bir sergiyi, önümüzdeki bahar döneminde ‘çini eserler’ üzerinden gerçekleştirecek.