Öğrenciler kiralık daire arayışında

Yükseköğretim Kurulu 2017 yılı LYS sonuçlarına göre, lisans programına yerleşen öğrenci sayısı 422 bin 950 oldu. Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlara başvurular da bugün başlıyor. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler için barınma arayışları da başlamış oldu. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “KYK mevcut yurt kapasitesi 600 bine ulaşmasına rağmen, yüksek öğretimde eğitim gören 185 üniversitede 7 milyona yakın öğrenci için hala yetersiz. Bu durumda öğrenciler özel yurt yada kiralık dairelere yönleniyor. Sonuçların açıklanmasının ardından Türkiye genelindeki ofislerimize yoğun olarak kiralık daire talepleri geliyor” dedi.

“Öncelikli tercih ulaşım kolaylığı”

Öğrencilerin ilk yıllarda, geldikleri şehirden arkadaşları ile konaklamayı tercih ettiklerini belirten Özelmacıklı, “Farklı üniversite tercih edenler, ortak ulaşım noktalarında konaklamayı tercih ediyorlar. Sonraki yıllarda ise üniversitelerine daha yakın konumlara geçiş yapıyorlar. Toplu taşıma ile tek seferde ulaşabilecekleri noktalar öncelikli tercih. Merkezlerden çok uzaklaşmadan sosyal çevre ve fiyat kriterlerine göre araştırma yapıyorlar. Ebeveynlerin çocukları için önceliği ise yeni daire, güvenlik ve komşuluk çevresi” diye konuştu.

Eşyalı daireler

Daire özellikleri açısından da 1+1 ve 2+1 dairelerin yoğun olarak talep gördüğünü belirten Özelmacıklı, “Aileler tarafından çok tercih edilmeyen, giriş yada bodrum katlardaki küçük m2’li ve fazla odalı daireler öğrenciler için öncelikli tercih. Eşyalı daireler ise daha hızlı kiraya veriliyor. Bu dönemde bazı mal sahipleri dairelerini eşyalı hale getirerek, öğrencilere daha yüksek fiyatla kiraya vermeyi tercih ediyor. Hatta satılık daireler bile bu dönemde kiralık olarak değerlendirilmeye başlandı. Bazı aileler, çocukları için ev alıp, mezuniyet sonrasında satışa çıkararak değer artışını bile değerlendiriyorlar” şeklinde konuştu.

“Ev sahipleri bazı bölgelerde tedirgin”

Öğrenci evlerde kiranın ve aidatların tahsili ve kontrat bitim süresinden önce boşaltılma risklerinin mal sahiplerini tedirgin ettiğini dile getiren Özelmacıklı, “Bu nedenle mal sahipleri kiracının kirayı ve aidatın ödememe riskini dahi sigorta yapmaya başladılar. Ray Sigorta acentesi Kuzey Sigorta tarafından yapılan Trink Kira sigortasını birçok müşterimiz tercih etmeye başladı” dedi.

“Emlak geliştirmede yeni trend özel yurtlar”

Artan öğrenci ve üniversite sayısı ile yatırımcı ve geliştiricilerin yeni gözdesinin özel yurtlar olduğunu belirten Özelmacıklı, “Özel sektör tarafından geliştirilen birçok yurt projesinin yanı sıra üniversiteler tarafından yurt imkanları sunuluyor. Birçok yatırımcımız modern imkanları barındıran yurtlar geliştirerek çok kısa amortisman sürelerinde yüksek gelir elde ediyorlar. Birçok ilde üniversitelere yakın bölgeler bu konuda yatırımcısını mutlu ediyor. Üniversite öğrencilerine hitap edebilecek bölgelerde artık mimari projeler 1+1 olmak üzere öğrencilere yönelik gerçekleştiriliyor” ifadelerini kullandı.