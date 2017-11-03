Öğrenciler kumbaralarındaki paraları LÖSEV’e bağışladı

Proje danışmanı edebiyat öğretmeni Yücel Arslan, İlkokul Müdürü Ali Mercanoğlu ve Lise Müdürü Harun Yılmaz koordinesinde kumbaralarıyla birlikte bankaya gelen öğrencileri, Banka Müdürü İsmail Ufuk Topçu karşıladı. Öğrenciler, kumbaralarını banka yetkililerine teslim ederken, biriken paralar sayılarak Lösev’in hesabına yatırıldı. Banka Müdürü Topçu, koleje ve öğrencilere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Proje danışmanı Yücel Arslan’da 2-8 Kasım arasından Lösemili Çocuklar Haftası olarak kutlandığını belirterek, sosyal sorumluluk projesi kapsamında böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini ve öğrencilerin biriktirmiş oldukları paraları Lösev’e bağışlandığını belirtti.

Arif Kaplan

