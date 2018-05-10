Öğrenciler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’ne ziyarette bulundu

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, tarafından kabul edilen Yakın Doğu Üniversitesi öğrencileri, Cumhuriyet Meclisi’nin amaç ve faaliyetlerini yakından inceleme olanağı buldular.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay yaptığı konuşmasında, ülkenin önemli gelişim alanlarından birinin de üniversiteler olduğuna vurgu yaparak öğrencilerin eğitiminin yanı sıra, ülkeyi de eğitim vesilesiyle tanıyor olmalarının da son derece önemli olduğunu söyledi.

Öğrencilerin hem siyasi, hem de kültürel yönden aldıkları bilgilerin, daha sonraki süreçlerde onları aslında bir nevi ülkenin diplomatı durumuna koyacağına işaret eden Meclis Başkanı Uluçay, devleti yönetenler olarak kendilerinin de öğrencilerin ülkede bulundukları süre içerisinde ihtiyaçlarına cevap verecek çalışmaları yapmaya devam edeceklerini belirtti.

“Öğrencilere iyi bir deneyim olacak”

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nur Köprülü de, öğrencilerin derslerde edindikleri kuramsal birikimlerin pratik anlamda nasıl yürütüldüğüne ilişkin gözlem yapmak amacı ile bu tür kamu kurum ve kuruluşlarına ziyaretlerde bulunduklarını söyledi.

Doç. Dr. Köprülü, bu çerçevede gerçekleştirilen alan çalışması ile parlamentonun faaliyetlerini yerinde gözlemlemenin öğrencilerin edindikleri kuramsal altyapıya yeni öğrenim araçları kattığını söyleyerek konuşmasını sonlandırdı.

