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Öğrenciler, obeziteye karşı pedal çevirdi

Uğur Okulları, sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekmek ve obeziteye karşı öğrencileri bilinçlendirmek amacıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve spor Bayramı kapsamında ''Obezite İçin Eymir Gölünde Pedal Çeviriyoruz'' etkinliği düzenledi.

Öğrenciler, obeziteye karşı pedal çevirdi
Öğrenciler, obeziteye karşı pedal çevirdi - Foto Galeri

21 Mayıs 2018 16:30
Öğrenciler, obeziteye karşı pedal çevirdi - Tıkla İzle

Balgat, Batıkent ve Yaşamkent kampüslerinden yaklaşık 400 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte konuşan Uğur Okulları Spor Bölüm Başkanı Canset Artan, ''Ankara'daki kampüslerimizle 400'e yakın öğrenci gurubuyla birlikte hem öğrencilerimize sporun önemini benimsetebilmek hem de obeziteye karşı farkındalık oluşturabilmek için böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Bu sene ilkini gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki senelerde bunu geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. İnşallah güzel bir proje olacak'' ifadelerini kullandı.

Duru Gökmen isimli bir öğrenci ise 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında obezite için pedal çevirdiklerini belirterek, bütün Uğur Okullarına teşekkürlerini iletti.  

Etiketler: bisiklet, obezite, uğur okullarfı

 

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