Öğrenciler okumanın mekanı yoktur dedi

Hüseyin Kâhya Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri Kırıkkale Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda buluşarak meydandaki Atatürk Anıtı’nın basamaklarında birlikte kitap okumanın heyecanını paylaştılar. Kitap okumanın mekânı ve yeri olmadığını göstermek amacıyla yapılan organizasyonun sloganı ise ‘Biz okuyoruz, ya siz’ oldu. Basamaklarda kitap okuyan öğrenciler çevre esnafı ve vatandaşlar meraklı gözlerle izledi.

Organizasyonun düzenlenmesine öncelik eden Hüseyin Kâhya Yatılı Bölge Ortaokulu öğretmenlerinden Mehmet Karaduman buradaki amaçları hakkında şöyle konuştu: “Toplumda kitap okumaya karşı bir farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlemeyi düşündük. Bugün öğrenci arkadaşlarımızla beraber etkinliğimizi bugün burada gerçekleştirdik. Maalesef toplumumuzda insanlardaki kitap okuma oranındaki gözlenen düşüşten dolayı, insanlara bizde kitap okumak gereklidir demek istedik. Sadece kitabı yatmadan önce beş dakika gözümüzü dinlendirmek için değil de ihtiyaç hissedilen her anda kitap okumak gereklidir ve önemlidir diye söylemek için burada toplandık.”

Mehmet Temizyürek

