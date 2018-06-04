Diğer
Kategoriler

Öğrenciler Orienteering ile tanıştı

Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesinin öğrencileri ilk kez düzenlenen İhlas Orienteering 2018 Yarışmasında kıyasıya mücadele ettiler.

Öğrenciler Orienteering ile tanıştı

04 Haziran 2018 11:11

İhlas Marmara Evleri Sitesi içinde yapılan yarışmaya 9. sınıf öğrencilerinden oluşan dört grup katıldı. Gruplardan yarışma başında kendilerine teslim edilen haritalarda yer alan on farklı kontrol noktasına ulaşarak tek tek işaretlemeleri istendi.

Harita ve pusula yardımıyla kontrol noktalarına ulaşan yarışmacılar burada bulunan İngilizce soruların cevaplarını bularak okuldaki takım arkadaşlarına ilettiler ve gelen cevaplarla anahtar cümleyi oluşturan ilk takım birinciliği elde etti.

Kazanan grubu ve diğer yarışmacıları tebrik eden Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Okul Müdürü Hakkı Okur, "Disiplinler arası öğrenme metoduyla, öğrencilerimize kazandırılmak istenen ders kazanımlarını eğlenceli hale getirdik. Biz bu ders faaliyetimizde öğrencilerimize İngilizce bulmaca ifadelerini anlama, anlatma kabiliyetlerini gösterme ve bol miktarda fiziki hareket imkânları sunduk.” dedi.

Farklı bir sporda öğrencilerin keyifli bir yarışma geçirdiklerini ifade eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, “Bu sporda hızlı olmak elbette çok önemli. Ancak uygun stratejinin belirlenmesi ve bu stratejinin de uygulanması hızın önüne geçiyor. Böylece öğrencilerimiz yarışırken takım çalışmasının önemini çok daha iyi anladılar.” ifadelerini kullandı.

Etiketler: İhlas Koleji, İhlas Orienteering 2018 Yarışması

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç