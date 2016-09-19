2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı açılış töreni, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde de törenlerle kutlandı. Gaziler Haftası ile aynı zamana gelen açılış töreni Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreniyle başladı. Çelenk sunma töreninin ardından eğitim öğretim yılı açılış töreni için protokol mensupları Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu'na geçti. Konuşmaların, şiir dinletilerinin ve halk oyunları gösterisinin yer aldığı tören uzayınca Gazipaşa Kaymakamı Kadir Ekinci, programa müdahale etti. Havanın çok sıcak olduğunu ve çocukların sıcakta beklediğini belirten Ekinci, programın kısaltılmasını istedi. Ekinci daha sonra yerinden kalkarak çocukları protokol için hazırlanan çadırın altına yönlendirdi. Ekinci'nin bu hareketiyle birlikte protokol yerinden kalkarak çocuklara yer verdi. Protokolün güneşin altında bekleyerek izlediği açılış töreni, Kaymakam Ekinci'nin ilk ders zilini çalmasıyla son buldu.

Ahmet Mervan Taş