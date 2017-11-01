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Öğrenciler şehit Fethi Sekin’i doğum gününde unutmadı

İzmir Adliyesi önünde kahramanca mücadele ederek şehit düşen Fethi Sekin, doğum gününde unutulmadı.

Öğrenciler şehit Fethi Sekini doğum gününde unutmadı

01 Kasım 2017 15:53

Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Elazığ Ömer Bilginoğlu Yurdu öğrencileri, İzmir’de şehit düşen 43 yaşındaki polis memuru Fethi Sekin’in, doğum günü olması nedeniyle kabir ziyareti gerçekleştirdi. Şehit Sekin’in mezarı başında Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından, dua eden öğrenciler, kahraman şehit Sekin’in ilelebet gönüllerinde yaşayacağını aktardı.

Şehidimiz Fethi Sekin’in doğum günü olması dolayısıyla yurtta kalan öğrencilerden, kabrini ziyaret etme talebi geldiğini aktaran KYK Yurt Müdürü Kayahan Topal, “Tabii gönül isterdi ki Fethi Sekin ağabeyimiz hayatta olsun ve bizler kahraman bir gazimizi ziyaret edelim. Rabbim şehidimizi mezarında ziyaret etmeyi nasip etti. Bu vesileyle bir kez daha kahraman şehidimiz Fethi Sekin’e Allah’tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu duyarlılığı gösteren Kredi Yurtlar Kurumu öğrencilerimizi de ayrıca tebrik ediyorum" dedi.

Cem Burak Nergiz ise, “Elazığ’ın Baskil ilçesindeyiz ve Fethi ağabeyimizin kabrindeyiz. Rabbim ona şehitlik mertebesini nasip etti, Rabbim şehadeti inşallah bize de nasip eder. Bugün 44.yaş günü ama ilelebet gönlümüzde yaşayacak. Bütün şehitlerimizden Allah razı olsun. Onlar sayesinde bu topraklarda rahat bir şekilde yaşıyoruz ve bu toprak uğruna hepimiz ölmeye hazırız" diye konuştu.

Kamil Cankılıç

 

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