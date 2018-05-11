Öğrenciler, sektörün öncü isimleriyle eğitilecek

BAU bünyesinde oluşturulan Graduate School of Business’ın lansmanı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Sektörden üst düzey yöneticilerin olduğu gecede, iş dünyası ve üniversiteyi entegre ederek nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaç edinen bir oluşumla eğitimde yeni bir döneme girileceği ifade edildi. İki yıllık yoğun bir çalışma neticesinde iş dünyasından sıra dışı bir yönetim kurulu oluşturduklarını belirten BAU Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü, Graduate School of Business’ın kurucusu Burak Küntay, sektörde olan insanların üniversiteleri dizayn edeceği bir oluşuma imza attıklarını kaydetti.

“Üniversiteler dizayn edilecek”

Özel sektörde üst düzey yönetici olmuş kişilerin kendi müfredatlarını oluşturarak eğitimde yeni bir döneme girdiklerini ifade eden Graduate Schoolof Business’ın kurucusu Burak Küntay, “Sektörle üniversite işbirliği yıllardır konuşuluyor. Ancak bunun faaliyettin yapılması konusu çok ciddi sorunlar var. Bu alanda özel sektörde üst düzey yönetici olmuş kişilere üniversitelerde yalnızca ders verdirmek yeterli değildir. Aynı zamanda sektörde üst düzeyde olan yöneticilerin düşüncülerini, planlamalarını, programlarının gelişimlerini de yönetsel olarak işin içine katmak gerekir. Bu konu Türkiye’deki yüksek lisans eğitiminde büyük bir eksiklikti. Bizim yaptığımız sektördeki insanlara yalnızca üniversitede ders verdirmek değil. Buna ek olarak aslında yaptığımız şey, sektörde olan insanların üniversiteleri dizayn etmesidir. Dolayısıyla bizim farkımız budur” şeklinde konuştu.

“Sektör ile akademik bilgiyi harmanlıyoruz”

Öğrencilerin sektörden gelen insanlardan ders almaları noktasında çok iyi dönüşler aldıklarını da ifade eden Küntay, “Burada üzerinde durulması gereken nokta sektör ile akademik bilgiyi harmanlamaktır. Graduate Schoolof Business’da yapılan bir yüksek lisans programıdır. Dolaysısıyla bunun ciddi anlamda akademik ağırlığının olması gerekir. Öğrencilerden aldığımız en önemli dönüş bu harmanı yaptığımız konusundadır. Üniversitedeki hocalarınızı ve sektörden gelen hocalarımızı bu sistemi harmanladıkları ve çabaları için çok tebrik ediyorum” dedi.

“Öğrencilerimiz kendi network ağlarını kuruyor”

Bu oluşumla birlikte öğrencilerin kendi network ağlarını kurduklarını da söyleyen Küntay, “Öğrencilerimiz yöneticilerden ders alarak kendi kişisel network ağını kuruyor. Böylece iş ağını genişletiyor. Bununla birlikte karşımıza muazzam bir yönetici adayı çıkıyor. İş hayatında yalnızca bir işi yapıp o konunun uzmanı olmak yeterli olmuyor. Önemli olan yapılacak olan işin doğal bir network ile başkalarının tecrübelerini kendi birikimine katarak yapılmasıdır. Sektör-üniversite işbirliğinin geri dönüşlerini her zaman için alıyorduk ancak Graduate Schoolof Business ile artık sonuçlarını da almaya başladık” diye konuştu.

“MBA programımızı yeniden kurguluyoruz”

Türkiye’nin temel ihtiyacının eğitim ve gençlere odaklanma olduğunu belirten Schoolof Business Yönetim Kurulu Başkanı Tal Garih, sektör ile öğrencilerin arasındaki kopukluğun giderilmesi gerektiğini söyledi. Garih şunları söyledi; “Özel sektör, iş dünyası ve akademi arasında bir kopukluk var. Bunun tüm paydaşların ortak hedeflerde ilenmeleri gerekiyor. Dünya artık birbirine destek olarak bir arada ilerliyor. Bu doğrultuda özel sektör heyetinden oluşan sıra dışı bir yönetim kurulu oluşturduk. Graduate Schoolof Business, MBA ve yüksek lisans programlarımıza ışık tutacak bir ekibimiz var. Bu oluşum Türkiye’de ilktir. Türkiye için öncü bir harekettir. Bizler bu anlamlı misyonumuz ile örnek teşkil edeceğiz. Bu nedenle MBA programımızı yeniden kurguluyoruz. Böylece MBA eğitiminin geleceğini yeniden şekillendiriyoruz. Müfredatımızı standardize edip yeniden optimize ediyoruz”

Çalışmalar kapsamında geleceğin eğitiminin nasıl olması gerektiği konusunda kitap yayınlayacaklarını belirten Tal Garih, “’Nasıl Bir MBA?’ adlı bir kitap yayımlayacağız. Kitabımız bu yıl içerisinde yayımlanacak. Bunun dışında konferanslar, seminerler ve kendi ağlarımızı kurarak ortaklıklar ve işbirlikleri yapıyoruz. Bütün bunlarla beraber iş insanları okulumuzda öğrencilerimize dersler veriyor. Çünkü teori ne kadar önemli olsa da pratik bilgi de bir o kadar önemlidir. Bunları bir arada harmanlamak çok önemli. Bununla birlikte bizler her şeyi gençlerimiz ve öğrencilerimiz için yapıyoruz. Çünkü bu ülkeyi geleceğe taşıyacak olan onlardır” dedi.

Program, eğitim kapsamında ders verecek önemli isimlerin kürsüde tanıtılmasının ardından sona erdi.