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Öğrenciler trafik eğitimini ‘Eğitim Otobüsünde’ alıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Trafik Eğitim Otobüsü ile okullardaki öğrencilere trafik eğitimi veriliyor.

Öğrenciler trafik eğitimini Eğitim Otobüsünde alıyor

09 Temmuz 2017 11:10

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı trafik eğitim otobüsü ile Kocaeli genelindeki okullarda 2009 yılından bu yana trafik güvenliği eğitimi veriliyor. 2016-2017 eğitim döneminde, Kocaeli’nde 11 ilçedeki 10 bin 765 öğrenciye trafik güvenliği eğitimi verildi. Özel tasarlanmış trafik eğitim otobüsünde verilen eğitimlerde; trafik levhalarının anlamları, kaldırımda yürüyüş kuralları, güvenli geçiş noktaları, emniyet kemerinin kullanımı ve önemi, servis ve toplu taşıma araçlarında uyulması gereken kurallar, güvenli bisiklet kullanımı konularında eğitim verildi. Trafik eğitimlerinde, şehir içinde yeni faaliyete geçen tramvay hattındaki hemzemin geçitlerde nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda da öğrencilere bilgiler sunuldu.

“127 okulda 10 bin 765 öğrenci”

2009 yılından bu yana devam eden eğitimler her yıl olduğu gibi bu yılda okul idaresi, öğretmenler, veliler ve öğrencilerden büyük ilgi gördü. Trafik eğitim otobüsü ile 2016-2017 eğitim döneminde 11 ilçede 127 okuldaki 10 bin 765 öğrenciye trafik güvenliği eğitimi verildi. Verilen eğitimlerin sonunda öğrencilere 10 soruluk çoktan seçmeli sınav yapılarak eğitimlerden ne kadar yarar sağladıkları tespit ediliyor. Bugüne kadar yapılan sınavların ortalaması alındığında öğrenciler üzerinde yüzde 96 başarı sağlandığı görüldü.

“Eğitimler değerlendiriliyor”

Trafik eğitim otobüsünde, trafik eğitimi verilen öğrenciler geri dönüş olarak kurumumuza mektup yazıp, trafik eğitimleri ile ilgili duygu ve düşüncelerini belirtiyorlar. Eğitim sonunda öğretmenler, değerlendirme formları ile eğitimlerle ilgili görüş, önerilerini ifade ediyor. Trafik eğitimlerini daha güncel ve etkili hale getirmede tüm bu değerlendirme formları, testler ve mektuplardan faydalanılıyor. 


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