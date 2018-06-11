Öğrenciler uzun bir maraton sonrası diplomalarını aldılar

GAÜ 32’inci dönem mezuniyet töreninin 2’nci gününde, GAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Memduh Erdal, Kurucu Rektör Serhat Akpınar, KAÜ Rektörü Prof. Dr. Prof. Dr. Uğur Özgöker, Rektör Yardımcıları, Akademik ve idari kadro ile öğrenci velileri katıldı. Törende açılış konuşmasını Girne Amerikan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Sualp Davut gerçekleştirdi.

“Bu bizler için gerçek bir gurur kaynağıdır “

Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar ise mezun öğrencilere ve ailelerine hitap ettiği konuşmasında, KKTC’nin ilk üniversitesi olduklarını, bulunduğu coğrafyanın ötesine ulaşarak taşıdığı eğitim meşalesini olabildiğince insana yaymaya çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Akpınar konuşmasının devamında ise;

“Bugün ulaştığımız noktada verdiği eğitimi ülkeler ve kıtalar aşıp dünyanın gururunu yaşamaktayız. Öğrencilerimiz bugün bir dünya üniversitesinden, küreselleşen dünyaya ayak uydurabilecek bireyler olarak mezun oluyor. 35 yıllık kısa bir geçmişimize rağmen bugün burada ve dünyanın hemen her ülkesinde bir GAÜ mezunuyla karşılaşabilirsiniz. Bu bizler için gerçek bir gurur kaynağıdır” dedi.

“2017-2018 Akademik Yılını ‘İnnovasyon Yılı’ olarak ilan ettik”

“2017-2018 Akademik Yılını ‘İnnovasyon Yılı’ olarak ilan ettik. Bugün uğurluyor olduğumuz öğrencilerimize yüklemek istediğimiz misyon bu yılki temamızın kendisidir. Her zaman insanın kendini değiştirmesinin çok zor olduğunu söyleriz ancak, eğitim almak, öğrenmek, bu söylemin aslında aksini kanıtlar niteliktedir. Eğer kendimizi değiştirmeyi başarabilirsek, alışkanlıklarımızı ve tercihlerimizi de değişebiliriz. Beklentilerimizi yeniden yapılandırabiliriz. Hiç şüphesiz aldığınız eğitim sizde bu değişim sürecini başlatmıştır. Her biriniz, kendinizdeki bu değişimi Dünyayı değiştirebilecek frekansa odaklanarak dışarıya da yansıtabilirsiniz. Kendi değişiminize inandığınızda dünyamızda ve hayatınızda hayallerinizin yansımalarını görmeye başlarsınız. Hepiniz öğrenmeyi sürdürdüğünüz müddetçe, değişime devam edecek ve ileride de dünyadaki değişime yön verecek kabiliyete sahip olacaksınız. Bundan sonraki hayatınızda yenilikçi, alışılmışı aşan ve üreten bireyler olmayı seçiniz. Bugünden sonraki yaşantınız boyunca sizleri; karşılaştığınız sorunlara meydan okumaya davet ediyorum. Tüm mezunlarımızı en içten dileklerimle kucaklar, hayatlarında bol şanslar dilerim ” dedi.

Konuşmaların ardından, mezun öğrenciler diplomalarını alırken, Gecenin sonunda keplerini havaya atarak eğlenmeye devam ettiler.