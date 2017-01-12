İstanbul’da günlerdir devam eden kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 3 gün ara verilmişti. Kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından öğrencilere ve velilere bugün okul yolu gözüktü. Kağıthane’de okula gitmeye çalışan öğrenciler ara sokaklardaki kar birikintileri nedeniyle yürümekte zorlandı. Araçların bile zor girip çıktığı sokakta öğrenciler ve veliler düşmemek için çaba sarf etti.

“Okula bile zor gidiyoruz, mecburen getiriyoruz”

Çocuğunu karlı yollarda okula getiren Mehmet Ceylan, “Biraz zor oldu. Az da olsa zorlandık. Sıkıntı var, özellikle ara sokakların temizlenmesi lazım, kaldırımlar da aynı durumda. Rahat yürüyemiyoruz” dedi.

Çocuğunu okula getiren bir kadın ise, “Çok kötü, baksana havayı görmüyor musunuz? Okula bile zor gidiyoruz. Çocukları mecburen getiriyoruz. Tek başına olsalar getiremeyiz, düşerler” diye konuştu.



Doğan Can Cesur

