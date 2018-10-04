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Öğrenciler “Welcome Day” ile coştu!

Öğrenciler “Welcome Day” ile coştu!
Öğrenciler “Welcome Day” ile coştu!

Üniversite öğrencileri yeni eğitim ve öğretim yılana “Welcome Day” programı ile “hoş geldin” dedi. Öğrenci kulüplerinin etkinlikleri, oyunlar ve dans gösterilerinin ardından Sattas ve Edis ile coşkulu bir kutlama gerçekleşti.

Öğrenciler “Welcome Day” ile coştu! - Tıkla İzle

Türkiye'nin önde gelen vakıf üniversitelerinden olan İstanbul Aydın Üniversitesi, yeni dönemi geleneksel “Welcome Day” ile karşıladı. Öğrenci kulüplerinin stantları, dans gösterileri, DJ performansları ve amatör müzik gruplarının sahne almalarının ardından öğrenciler Türk reggae müzik grubu Sattas ve ünlü popçu Edis ile coşku dolu anlar yaşadılar.

Dans ve müzik zirve yaptı

3 Ekim Çarşamba günü üniversitenin Florya'daki Halit Aydın Kampüsü'nde gerçekleştirilen etkinlik, İAÜ Müzik Kulübü'nün konseriyle başladı. Üniversitenin uluslararası öğrencilerinin dans ve müzik sunumlarının ardından DJ performansı süren etkinlik, ünlü Türk reggae grubu Sattas'ın performansı ile devam etti.

Edis coşkusu

Özellikle Neşet Ertaş'ın “Yalan Dünya” adlı eserinin reggae yorumuyla öğrencileri coşturan Sattas, birbirinden ünlü şarkılarıyla gençleri eğlendirdi. Son olarak sahne alan Türk pop müziğinin yükselen isimlerinden Edis'le eğlence zirveye çıktı. Başta yeni çıkan teklisi “Ân” olmak üzere en popüler şarkılarını seslendiren Edis, İstanbul Aydın Üniversiteli öğrencilerin coşkularından çok etkilendiğini söyledi.

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