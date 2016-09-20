Edinilen bilgiye göre, Ereğli Gülbahçe İMKB Pansiyonlu İmam Hatip Ortaokulu ve Halkapınar ilçesi Atatürk İlkokulu, Arif Arık Lisesi, Çakıllar İlkokulu, Çakıllar İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri yedikleri öğle yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ereğli'de bulunan bir yemek fabrikasının Salı günü okullara dağıttığı yemek menüsünde bulunan mercimek çorbası, pilav üstü tavuk ve meyve suyunu Ereğli'de 122, Halkapınar'da ise 230 öğrencinin yediği öğrenildi. Akşam saatlerinde rahatsızlanan 150 öğrenci Ereğli Devlet Hastanesi'ne müracaat etti. Hastanede tedavi altına alınan öğrencileri Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü İradet Genç, Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Hakan Uzun ile Halkapınar Belediye Başkanı Fahri Vardar ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldılar. Olayın duyulması üzerine çocukların yakınları da hastaneye geldi. Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle gelen çocuklara serum takıldı.

Hastanede açıklama yapan veliler, gerekli soruşturmanın yapılmasını isterken, yemek firması yetkilileri belirtilen okullara 550 kişilik yemek verildiğini kaydetti.

Özcan Saraç

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