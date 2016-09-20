Diğer
Kategoriler

Öğrenciler yemekten zehirlendi

Konya'nın Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde 5 ayrı okuldan 150 öğrenci besin zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Öğrenciler yemekten zehirlendi

20 Eylül 2016 21:14
Öğrenciler yemekten zehirlendi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Ereğli Gülbahçe İMKB Pansiyonlu İmam Hatip Ortaokulu ve Halkapınar ilçesi Atatürk İlkokulu, Arif Arık Lisesi, Çakıllar İlkokulu, Çakıllar İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri yedikleri öğle yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ereğli'de bulunan bir yemek fabrikasının Salı günü okullara dağıttığı yemek menüsünde bulunan mercimek çorbası, pilav üstü tavuk ve meyve suyunu Ereğli'de 122, Halkapınar'da ise 230 öğrencinin yediği öğrenildi. Akşam saatlerinde rahatsızlanan 150 öğrenci Ereğli Devlet Hastanesi'ne müracaat etti. Hastanede tedavi altına alınan öğrencileri Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü İradet Genç, Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Hakan Uzun ile Halkapınar Belediye Başkanı Fahri Vardar ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldılar. Olayın duyulması üzerine çocukların yakınları da hastaneye geldi. Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle gelen çocuklara serum takıldı.
Hastanede açıklama yapan veliler, gerekli soruşturmanın yapılmasını isterken, yemek firması yetkilileri belirtilen okullara 550 kişilik yemek verildiğini kaydetti. 

Özcan Saraç
KONYA 


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!