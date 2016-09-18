Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Sezin Aykaç, doğuştan bazı bozuklukların teşhisi için çocuklara göz muayenesi yapılması gerektiğini belirterek, “3-4 yaşına gelmiş çocuklarda tekrar göz taraması yapılması gerekir. Bu dönemde çocuklar aktif olarak muayeneye katılabildiklerinden görme ile ilgili aksaklıklar daha net takip edilebilir. Bilhassa bu dönemde gözlük gerektirebilecek görme bozuklukları ve göz tembelliği tespit edilebilir. Okula başlamadan önce çocuklarda göz muayenesinin mutlaka tekrarlanması lazım. Göz tembelliğinin okul öncesinde yakalanması son derece önemli. Göz tembelliği normal yapıdaki bir gözün görmesinin gözlük veya lens ile yüzde 100 oranına çıkarılamamasıdır. Tembellik aslında gözün bağlı olduğu beyin bölgelerinin gözdeki bulanık görüntü sebebiyle az gelişmesi durumudur. Göz tembelliğinin yaklaşık yarısı şaşılıktan, diğer yarısı da yüksek numaralı görme bozukluklarından veya iki göz arasında numara farkının çok olmasından kaynaklanır” diye bilgi verdi.

Göz tembelliğinin 6 yaş öncesi çocuklarda 1-3 oranında görüldüğüne dikkat çeken Dr. Sezgin Aykaç, “Erken teşhis edildiği takdirde göz tembelliğinin tedavisi mümkündür. Göz tembelliği ile kalıcı olarak görme azlığı gelişen çocuk okulda derslerinde zorlandığı gibi, bazı sporları yapmakta da zorlanabilir. Erken ve uygun tedavi edilmeyen çocuk büyüdüğünde kendini geri hissedebilir, hatta görmenin önemli olduğu bazı mesleklere uygun bulunmayabilir; yani hayatının baharında gelecekteki seçenekleri kısıtlanabilir. Özellikle şaşılık olan çocukların aileleri tarafından kısmen erken fark edilebileceği tahmin edilebilir. Öte yandan gözü tamamen normal gören ama diğer gözünde yüksek görme bozukluğu olan bir çocuğun görmesinde azlık olduğu ancak göz muayenesi sırasında fark edilmektedir. Çünkü böyle bir çocuk normal görmekte ve şikayeti de bulunmamaktadır. En zor fark edilenler bu çocuklardır ve bazen az gördükleri yıllar sonra ortaya çıkar. Oysa göz tembelliği 9-10 yaşlarına kadar tedavi edilebilmektedir. Bu yaştan sonra göz tembelliği fark edildiğinde ise iş işten geçmiş olur ve tembellik kalıcı görme azlığı ile sonuçlanır” diye konuştu.