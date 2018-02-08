Öğrencilerden Afrin operasyonuna destek

Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda bir araya gelen öğrenciler hep birlikte sloganlarla teröre, terörü destekleyen yapılara karşı olduklarını ve Türk devletinin teröre karşı her alanda verdiği mücadelenin birer ferdi olduklarını belirttiler. Öğrenciler, Afrin’de sürdürülen operasyonda askerlerin kısa zamanda hedeflerine ulaşması için hep birlikte dua ettiler.

Ortaöğretim öğrencilerinin oluşturduğu grup adına açıklamalarda bulunan Eren Cebeci, “Hudutta şehit olan, sırf bizler rahat uyusun diye canlarını feda eden, Zeytin Dalı Harekâtı’nda şehit olan ve şu anda dâhi çarpışan askerlerimiz için burada toplanmış bulunmaktayız. Kırıkkale gençleri olarak kız, erkek ayırt etmeden biz de askerlerimizin yanında bulunup terör örgütü PKK’ya karşı son neferimize kadar, damarımızdan akacak son kana kadar çarpışacağımızı belirtmek isteriz. Hudutta, Afrin’de şehit olan şehitlerimizin hepsi bizim evlatlarımız, ağabeylerimiz, kardeşlerimizdir. Yetim kalan çocuklar, dul kalan kadınlar, ciğeri yanan analar, ocaklarına ateş düşmüş evler için biz buradayız. Ağladığını gösterip evladını şehit edenleri sevindirmemek için tek başına ağlayan babaların, anaların, kadınların, çocukların feryadıyız biz. Allah, devletimize, milletimize, vatanımıza zeval vermesin biz bu ülkeyi yıktırmayacağız. Biz biriz ve sonsuza dek bir kalacağız" dedi.

Mehmet Temizyürek

