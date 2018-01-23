Öğrencilerden Afrin’deki askerlere moral mektubu

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Suriye’nin Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerlere moral vermek amacıyla Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi tarafından Okul Destek Projesi kapsamında 80 öğrenci yazdıkları mektupları Afrin’deki askerlere gönderecek. Hissettikleri duyguları mektuba döken öğrenciler, askerlerin yanında olduklarını belirterek yazdıkları mektupları göndermeleri için kurum görevlilerine teslim etti.

6’ncı sınıf öğrencisi Beyza Nur Bozdağ, mektupları askerlere moral olması için yazdıklarını söyleyerek, "Biz bugün Mehmetçiklerimize moral olsun diye mektup yazdık. Onlar bu sayede bizim ülkemizi koruyorlar, onlara çok teşekkür ederiz. Onlar okuyunca sevinirler çok duygulanırlar. Onlar bizim kahramanlarımız. Onlara tekrar teşekkür ederim" dedi.

Askerlere mektup yazan öğrenci Muhammet Mustafa Çetiner ise, "Askerlerimiz mutlu olsunlar diye biz de mektup yazdık. Onlar orada üşüyorlar. Bizim yazdıklarımızla onlar mutlu olsun istiyoruz. Onlarla beraber olduğumuzu ve her zaman onların yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Onlar bizim her zaman kahramanımız olacak" şeklinde konuştu.