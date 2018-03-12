Öğrencilerden askerlere duygu dolu mektup

Kastamonu Darende İlkokulu öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de bulunan askerleri motive etmek ve onların yanında olduklarını göstermek için mektup yazdı. Darende İlkokulu 2/C ve 2/D sınıfı öğrencileri tarafından Afrin’e gönderilmek üzere yazılan mektuplar, Kastamonu PTT Müdürlüğüne gidilerek posta yoluyla Reyhanlı Kaymakamlığına gönderildi. Yazdığı mektubu okulunda okuyan Darende İlkokulu 2/D Sınıfı Öğrencisi Asuman Doğdu, salondakilere duygulu anlar yaşattı.

Afrin’deki askerlere mektup yazan Darende İlkokulu 2/D Sınıfı Öğrencisi Asuman Doğdu, mektubunda şunları yazdı: “Kahraman Türk Milletinin şerefli ordusunun ve annelerin kıymetli evlatları ve asker ağabeylerim, sizleri en içten duygularımla selamlar ellerinizden öperim. Bu vatanı dış güçlerden koruyacağınızı ve düşmanı yenip yerin dibine gömeceğinizden en içten duygularım ve kalpten inanıyorum. Televizyonda tankın içinde bir asker abinin ‘biz düğüne gidiyoruz’ dediğini duydum ve duygulandım. Bunun için Afrin kentini gelin olarak görüyorum. Bunun için Afrin’e gelinlik giydirip tepelere diktiğiniz al bayrağımızı gelinliğin kırmızı duvağı olarak görüyorum. En kısa zamanda gelinimiz Afrin’i almanız ve geriye sağ selamet dönmenizi heyecanlı bekliyorum. Allah yar ve yardımcınız ve dualarımız sizinle olsun”

Darende İlkokulu 2/C Sınıf Öğretmeni Neziha Tan ile 2/ D Sınıf Öğretmeni Müyesser Kabakulak, “Biz, bugün Darende İlkokulu öğrencileri olarak Afrin’de görev yapan askerlerimize, moral ve motivasyon vermek amacıyla yazdığımız mektupları gönderdik. Öğrencilerimizin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de cephede bulunan askerlerimize yazmış olduğu mektupları Reyhanlı Kaymakamlığına PTT aracılığıyla gönderdi. Afrin’de şehit olan tüm Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Askerlerimizin hayırlısıyla tekrar kendi ülkelerine dönmelerini diliyorum” şeklinde konuştular.

Vedat Yunus İkizoğlu

