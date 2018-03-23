Öğrencilerden Çanakkale şehitlerine mektup

18 Mart Şehitler Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü yıldönümünde Uğur Okullarının hazırladığı ‘Mektuba Mektup’ projesiyle, 500 öğrenci tarafından Çanakkale cephesinde savaşarak şehit düşen Türk askeri ve Türk askerine karşı savaşan Anzak askerleri için mektuplar yazıldı. Projeyle 500 öğrenci, Çanakkale Savaşları esnasında cephede Türk ve Anzak askerlerinin birbirlerine söyleyemedikleri varsayılan duygu ve düşünceler yer aldı.

İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 500 öğrenci, Uğur Okulları Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Cevdet Eyüboğlu ve Uğur Okulları öğretmenleri ile Tarihi Gelibolu Yarımadasına gelerek, şehitlikleri gezdi. Öğrenciler, Şehitler Abidesi önünde ellerinde Türk bayraklarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından öğrenciler, sembolik şehit mezarlarını ziyaret ederek, şehitler için dua etti. Daha sonra öğrenciler, Türk askerleri için yazdıkları mektupları sembolik şehit mezarlıklarına bıraktı.

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü yıldönümü dolayısıyla Mektuba Mektup projesini başlattıklarını ifade eden Uğur Okulları Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Cevdet Eyüboğlu, “Mektuba Mektup projesinde öğrencilerimiz hem Anzak askerlerinin, hem Türk askerlerinin 103 yıl önce yaşadıkları o duygusal coşkunluğu, savaşın verdiği belki de yoksunluğu anlatmalarını istedik. Bugün 103’üncü yılını kutladığımız Çanakkale Deniz Zaferi kapsamındaki çalışmamızda 500’e yakın öğrencimiz ellerinde mektuplarla Şehitler Abidesine geldi. Öğrencilerimiz mektuplarında atalarına, aynı zamanda, karşı taraf olarak adlandırılan Anzak askerlerine bu duygularını anlattı. Bu projeye ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm öğrencilerimizi dahil ettik. Bugün 500’e yakın öğrencimizle Şehitler Abidesinin içerisindeki sembolik şehit mezarlarının her birinin üzerine birer mektup bırakarak, projemizi tamamlamış olduk” şeklinde konuştu.

Uğur Okulları 11’inci sınıf öğrencisi Feyza Nur Kılınç, “Mektuba Mektup projesine katılırken, bu kadar vefakar insanın aklındaki her şey bir kenara koyup, vatan uğruna bir kurşun atmak için cepheye koşmasını düşündüm. Bu proje ile onların duygu ve düşüncelerini yansıtmak istedim. Tarihi Gelibolu Yarımadasındaki şehitlik alanlarını gezdiğim süre içinde bu toprakları kanları ile sulayarak canı pahasına koruyan şehit askerlerimizin mezarlarını ile bu vatan topraklarını görmek beni çok heyecanlandırdı. Bir kez daha bize bu vatanı bırakan şehitlerimize minnet duydum” dedi.

Uğur Okulları öğrencisi Sadık Zengin de, “Mektuba Mektup projesi bana sunulduğunda, içimde bu duyguyla ilgili neler yazılabileceğini düşündüm. Sonra bu vatan toprağında benim yaşımda, daha eli kalem tutarken 17-18 yaşında vatan uğruna Çanakkale cephesinde şehit düşen askerlerimiz aklıma geldi. Onlar burada vatan için şehit olabilmeyi göze alabiliyorsa, ben onlar için bu yazıyı yazmalıyım” diye konuştu.



