Manisa'da 1945 yılında açılan Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, elde ettiği başarılarla da adından söz ettiriyor. Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencileri tarafından çeşitli kurum ve kuruluşların siparişleri üzerine üretilen ürünlerin satışıyla 2016 yılında okula 417 bin lira ciro kazandırıldı. Özellikle Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Manisa'da eksikleri tespit edilen okulların siparişlerini üreten Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, hem daha ucuza mal ederek devlete katkı sağlıyor hem de öğrencilere döner sermayeden aktardığı paylarla eğitimlerine katkı sağlıyor. Öğrenciler tarafından Mobilya ve İç Mekan Tasarım alanında üretilen ürünler Manisa'daki bütün okullara gönderiliyor. Öte yandan okulda kazanılan cirodan yaklaşık 3 bin lira da Sosyal Hizmetler'den faydalanan çocuklara aktarıldı.

2016 yılında kazanılan 417 bin liralık cirodan elde edilen 31 liralık döner sermaye payı düzenlenen törenle öğrencilere dağıtıldı. Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programa Manisa Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş, Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Bozoğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Törende protokol tarafından öğrencilere payları teslim edildi.

Törende konuşan Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş, "Sanayide, teknolojide ve eğitimde dünya ile rekabet etmek durumundayız. Bunun için de meslek liselerimiz bizim için çok önemli. Ancak meslek liselerini memleket meselesi olarak görüyoruz. Tabi son yıllarda okulumuzun ciddi bir atılım yaparak 2014 yılında 2 bin liralık yıllık cirosu varken 2015 yılında bu 200 bin liraya, 2016 yılı için 417 bin lira gibi bir ciro yapmış. Devletin bir okulu olarak da 13 bin lira katma değer sağlamış. Bu gerçekten güzel bir şey. Bize teslim edilen evlatlarımızı geleceğe hazırlarken, onların burada meslek öğrenmelerini, meslek edinmelerini ve bu arada da bu çocuklarımızın bu döner sermayeden az da olsa birer pay almaları bizim için önemli. Burası şu an itibariyle 31 bin lira civarında öğrencilerimize döner sermayeden pay aktarmıştır" dedi. Okulların ihtiyaçlarının Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden karşılandığını sözlerine ekleyen Dernekbaş, "Yaklaşık bu paranın büyük bir kısmını da biz okullarımızın tüm ihtiyaçlarının karşılanmasını buradan yaptık. Düşük maliyetle yapmak suretiyle hem devlet kazanmış oldu hem de biz kazanmış olduk" diye konuştu.

Törende konuşan Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ise "El birliği ile bu çalışma netice verdi. Bugün herkesin yüzü gülüyor. Ben incelerken gördüm Sosyal Hizmetler'e dahil buradan para aktarılmış. Sosyal Hizmetler'deki o fakir fukara çocuklarımız dahil burada yapılan çalışmalardan 3 bin lira gibi bir rakamla faydalanmış" dedi.

Öğrencilerden aile bütçesine katkı

Ürettiği ürünlerden elde edilen gelirle döner sermayeden pay alan 11. sınıf öğrencisi Talha Durmaz, kazandığı parayla aile bütçesine katkıda bulunacağını söyledi. Okulda ürettiği ürünlerden para kazandığı için mutlu olduğunu belirten 11. sınıf öğrencisi Emel Yarayan ise "Hem okuyup hem çalışıyoruz hem de para kazanıyoruz. Hem de harçlıklarımızı çıkartıp hem de sanayi ortamındaymış gibi çalışma imkanı buluyoruz. Daha iyi işi öğreniyoruz. Kazandığım parayı da okul için ihtiyaçlarımı ve ya evde olan ihtiyaçlarımı karşılamak için kullanacağım. Bu yıl sınıf dolapları ürettik. Öğretmen dolapları ve kürsü gibi ihtiyaçları ürettik" diye konuştu.

Aykut Yeniçağ