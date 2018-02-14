Öğrencilerden kahraman Mehmetçiğe anlamlı destek

Gaziantep’te bulunan Ömer Asım Aksoy İlk ve Ortaokulu öğrencileri, Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri personeli için duygu ve temennilerini dile getiren mektuplar yazdı. Okul idaresi tarafından Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına ulaşıldı. Komutanlık personeli tarafından okulda gerçekleştirilen törenle, öğrencilerin yazdığı toplan 433 mektup “Emanetiniz, emanetimizdir” denilerek teslim alındı.

Mektuplar duygulandırdı

Mektupların teslim edildiği programda öğrenciler, dizelere döktüğü satırları ise asker ağabeylerine okudu. 6. Sınıf öğrencisi Zeynep Sude Aytaç, 5. Sınıf öğrencisi Ecem İlke Demir’in kaleme aldığı mektuplardan bazıları, programda okundu. Okunan mektuplar, başta jandarmalar olmak üzere salonda bulunan herkese duygusal anlar yaşattı. Programda Mehmetçiğe ithafen şiirler okurken, kimileri ise mektuplarını çizdikleri Türk bayrağı ile süsledi.

Sloganlar da yazdılar

Öğrencilerin mektuplarında “Anaların babaların gözyaşları sel oldu, çocukları eşleri hepsi bir vatan oldu, Şehitler Ölmez, vatan bölünmez. Bu vatan sizler sayesinde ayakta duruyor. Bizi kurtaran şehitler, canlarını feda ettiler. Bu vatan bizimdir ferman gerekmez, askerin olduğu yere yabancı giremez” gibi özlü sözler ve sloganlar da yazarak, Mehmetçiğe moral verdi.

Öğrencilerden Zeynep Suda Aytaç’ın “Vatan yoluna baş koymuş bu uğurda şehit olmuş, canparelerime sesleniyorum" diyerek başladığı mektubunda, "Siz nasıl ki bu vatan için 'vatanımın ha ekmeğini yemişim, ha uğrunda bir kurşun' diyerek, gül bahçesine girer gibi kara toprağa giren şehitlerim. Kim bilir insanlar kaçıncı uykularında, 'rahat uyusun' diye siz kara toprağın altına girdiniz. Kiminiz kefenli, kiminiz kefensiz. Adınıza şehit dediler. Herkes sustu gözlerde yaş, yüreklerde sızı oluştu. Ananız, babanız eşiniz, çocuğunuz doyamadılar. Sizin o gül yüzünüze. Geride kalanlar hasret kaldılar, tek sözünüze. Mevzu vatan ise gerisi teferruattır diyen canlar, oldukça, bu vatanın bir karış toprağını kimseler bizden alamaz, sen rahat uyu şehidim. Al bayrağa sarılı tabutun, omuzlarda taşınırken gülümsüyorsun, biliyorum. Ben mertebelerin en güzeline şehitlik mertebesine eriştim. 'Bir daha dünyaya gelsem bu vatan için düşünmeden canımı veririm' dediğini duyar gibiyim. Emanetini koruyup kolladığını bu topraklar senden sonra Türk gençliğine emanettir. Biliyorum kanın hala kurumadı, kurumayacak da, Ay yıldızlı bayrağıma rengini vermiş bir kere. Ama şunu bil ki yaşadığım müddetçe canım seninki gibi feda olsun bu vatana. Sen rahat uyu şehidim, hakkımız helaldir sana” ifadeleri yer aldı.

Öğrencilerden zeytin dalı

Jandarma ekipleri tarafından Ortaokul Müdürü Ferudun Palamut’a Türk bayrağı verilirken, öğrenciler ise mektuplarla birlikte çiçek ve zeytin dalları verdi. Organizasyondan haberi olan işadamı Habip Şahan tarafından ise etkinliğe katılan tüm öğrencilere Türk bayraklı ajanda verilerek, çikolata ikram edildi. İşadamı Şahan tarafından etkinliği organize eden okul öğretmenlerinden Hatice Erdem’e ise teşekkür plaketi ve kalem hediye edildi.

Mektupları teslim alan askerler ise mektupların asıl sahiplerine en kısa sürede teslim edileceğini ifade etti.