Öğrencilerden Mehmetçiğe duygulandıran hediye

4. sınıf öğrencisi, televizyondan çok yorulduğunu gördüğü Mehmetçiğe, rahat uyuması için yastık gönderdi. Evlerinden getirdikleri hediyeleri, üzerlerine yazdıkları notlarla Mehmetçiğe yollayan öğrenciler, minik ellerini semaya açarak Mehmetçik için dua etti.

Okul bahçesinde hazırlanan masaların üzerine evden getirdikleri hediyeleri koyan öğrenciler, mahalle camisinin okuduğu Kuran'ı Kerim'i dinledi ve okunan duaya "amin" dedi. Hediyeler arasında battaniye, çorap, atkı, tıraş bıçağı ve köpüğü, hırka gibi kişisel bakım ve kıyafetler yer aldı.

4. sınıf öğrencisi Murat Acun ise Mehmetçiğe yastık göndermeyi tercih etti. "Askerimiz olmasaydı annemiz, babamız yaşamazdı, bizler de olmazdık" diyen Acun, "Televizyonda izliyorum. Askerimiz çok yoruluyor. Akşam rahat uyusun, dinlensin diye onlara yastık gönderdim" dedi.

"Allah size yardım etsin"

Elif Özbudak, "Bizler kız olsak bile askerlerimizi seviyoruz ve onlara destek olacağız" derken, 4A sınıfı öğrencisi Nimet Ece Efe ise askerlere yazdığı mektubu okudu. Efe mektubunda, "Merhabalar asker ağabeylerim. Ben Asarcık İlköğretim Okulu 4A sınıfından Ece'yim. Haberlerden dinlediğim kadarıyla hepiniz zorluklar içindesiniz. Bazen üzülüyorum, şehit veriyoruz. Allah size yardım etsin. Yağmur, yaş demeden pes etmediniz. Vatan için elinizden geleni yaptınız. Biz de size yardım etmek istedik. Umarım hediyelerimizi beğenirsiniz" ifadelerini kullandı

Sıla Gökmen adlı öğrenci askerlerle tanışıp görüşmeyi çok istediğini söylerken, 5 yaşındaki Buğra Günerter, "Ben büyüyünce asker olup ağabeylerimin yanına gideceğim. Çünkü vatanımızı korumak için" dedi. Buğra'nın sözleri arkadaşlarından büyük alkış aldı.

Asarcık İlköğretim Okulu Müdürü Hakan Marmara ise "Öğrencilerimizin küçük hediyeleri ve notlarının askerimize moral olacağını düşündük. Böyle duygusal bir projenin içinde yer aldığımız için gurur duyuyoruz. Askerimizin moralini yüksek tutmasını istiyoruz. Allah muzaffer edecektir onları. Allah yar ve yardımcıları olsun" diye konuştu.

Öğrenciler ve öğretmenler "vatan size minnettar" diyerek Mehmetçiğe hep birlikte el salladı.



Ahmet Mervan Taş

