PAÜ Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3'üncü sınıf öğrencisi Samet Önder'in, arkadaşlarıyla birlikte Öğretmenler Gününe özel yaptığı kısa film sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Filmde, engelli bir öğrencinin ders bitiş zili çaldıktan sonra evine gidememesi ve öğrenciye hem ödevlerinde hem de eve gitmesinde yardımcı olan bir öğretmenin hikayesi anlatılıyor. Öğretmenlerin sadece ders veren bireyler olmadığını belirten filmin yönetmeni Samet Önder, aynı zamanda hayata dair her şeyi öğreten ve insanları yetiştiren bireyler olduğunu vurgulamak istediklerini söyledi.

Önder, "Öğretmen, engelli öğrenciyle her konuda ilgileniyor ve ders bitince onunla özel olarak ilgileniyor. İkinci amacı ise, Öğretmenler Günü'nü belirtmek ve öğretmenlerin kıymetini anlatmak. Tabi bu mesajları vermemde benim de Türkçe öğretmenliği okumam çok etkili oldu. Genel olarak öğretmenlik mesleği içinde olduğumuz için çevredeki arkadaşlarımızın da bunu anlaması için bu projeyi yapmak istedik" dedi.

"Amacımız, öğretmenlerimizin kıymetinin daha iyi bilinmesi"

Üzerlerinde emeği geçen tüm öğretmenlerin, Öğretmenler Günü'nü kutlayan ve filmde öğretmen rolünde oynayan Osman Kömür, "Bu filmi çekmemizdeki amaç, öğretmenlerimizin kıymetinin daha iyi bilinmesi, öğretmenlerin sadece bir öğretmen olmadığını anlatmaktı. Umarım tüm öğrenciler ve diğer bireyler, öğretmenlerimizin kıymetini ve değerini anlarlar. Ben filmde öğretmen rolünü oynadım, öğrencim engelli bir öğrenciydi. Dışarıdan bakıldığında aslında anlaşılmıyor, engelli öğrencilerin ne zorluklar çektiği ama işin içinde olunca daha iyi anlaşılıyor, engelli öğrencilerin çektiği zorluklar daha iyi anlaşılıyor. Aslında filmde bu konuyu biraz daha incelemek istedik" ifadelerini kullandı.

Anne ve babaların çocuklarını öğretmenlere teslim ettiklerini kaydeden Kömür, öğretmenlerin bu bilinçle hareket etmeleri gerektiği konusuna vurgu yaptıklarını söyledi.

Çekim yaparken çok üzüldüğünü, ancak öğretmeni tarafından yardım almasının kendisini sevindirdiğini söyleyen, filmde engelli öğrenci rolünde oynayan 3’üncü sınıf öğrencisi Ali Selçuk Türkmen, "Yardımsever insanların olması çok iyi bir şeydir. Bu tür insanlar gerçekte de olsun, çoğalsın, bunu örnek için çektik. Öğretmenin bana yardım etmesi iyi bir şey. Böyle insanlar iyi insanlardır. Bazı insanlar hırsızlık yapacağına, böyle iyilikler yapsınlar. Mutlu oluyor insan yardım alınca. Öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlu olsun" diye konuştu.

Medeni Topaloğlu-Zekican Şenkaya



