Öğrencilerden Somali’ye su kuyusu

Okullarında kurmuş oldukları “Bir Adım da Sen At” kulübü aracılığıyla kermesler ve yardım organizasyonları düzenleyen öğrenciler topladıkları yardımları su kuyusu açılması amacıyla İhlas Vakfı’na teslim etmişlerdi. Geçen süre zarfında İhlas Vakfının girişimleriyle Somali’nin başkenti Mogadişu’ya ulaştırılan yardımlarla su kuyusu açıldı. Ayrıca yine yardımlar sayesinde bölge halkına iftar düzenlenerek gıda yardımı yapıldı.

Yardımların yerine ulaşmasından ve su kuyusunun açılmasından dolayı mutlu olduklarını ifade eden Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Okul Müdürü Hakkı Okur, başta öğrencileri olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. Okul genelinde başlattıkları kampanya ile kısa sürede önemli miktarda maddi yardım topladıklarını ifade eden Okur, “Öğrencilerimiz sosyal sorumluluk adına çok değerli bir işe imza attılar. Afrika’nın yardıma en muhtaç ülkelerinden biri olan Somali’nin başkentinde açılan bu kuyu ile o bölgedeki insanların su ihtiyacı bir nebze de olsa karşılandı. Düzenlediğimiz iftar ve yapılan gıda yardımları ile de insanları sevindirdik.” dedi.

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, Somali’ye yapılan yardımın gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı hem öğrencilere hem de İhlas Vakfına teşekkür etti. Türkiye’den kilometrelerce uzakta bulunan insanlar için yardım toplamanın vicdani sorumluluğuna sahip öğrenciler yetiştirdikleri için gururlu olduklarını vurgulayan Yeltekin, “Bizim eğitim felsefemizin ana noktası vatanımıza, dünyamıza, insanlığa hayırlı bireyler yetiştirmek. Okullarımızın kurucusu rahmetli Enver Ören ağabey 22 yıl önce bu hedefle yola çıktı. Bugüne geldiğimizde öğrencilerimiz hayırlı bireyler yetiştirmenin önemine dair çok güzel bir örnek verdiler. Biz de onları yetiştiren öğretmenleri olarak fevkalade gurur duyduk”dedi.