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Öğrencilerden tekerlekli sandalye yardımı

İhlas Eğitim Kurumları öğrencileri düzenledikleri "1 TL ile umudun rengi olur musun?" kampanyası ve kermeslerle elde ettikleri gelirle satın aldıkları tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahiplerine veriyor.

Öğrencilerden tekerlekli sandalye yardımı

07 Kasım 2016 12:19

Bağcılar Belediyesi’nin yönlendirmesiyle, trafik kazası sonucu yatağa mahkum kalan Keziban Özgün’e öğrenciler tarafından tekerlekli sandalyesini teslim ettiler.

Daha önceden sandalyesi olan Özgün, sandalyesinin bozulduğunu ama tamir ettiremediğini yenisini de almaya gücünün yetmediğini söyledi. Öğrencilerin yapmış olduğu yardımdan dolayı çok duygulandığını ifade eden Özgün, kendilerine çok teşekkür etti.

“ÖĞRENCİLERİMİZ ÖRNEK ÇALIŞMALARLA DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKIYORLAR”

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, okullarındaki sosyal sorumluluk çalışmaları ile öğrencilerin muhtaç insanlara yardımcı olduklarını söyledi. Bugüne kadar üç sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını ifade eden Yeltekin, “Öğrencilerimiz kampanyalar ve kermeslerle elde ettikleri gelirlerle ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye yardımı yapıyorlar. Bugüne kadar üç sandalyeyi teslim ettiler, yılsonuna kadar üç tane daha sandalyeyi ihtiyacı olan vatandaşlarımıza verecekler. Öğrencilerimiz örnek çalışmalarla değerlerine sahip çıkıyorlar. Kendilerini tebrik ediyorum” dedi.
 

Etiketler: eğitim, İhlas Eğitim Kurumları, tekerlekli sandalye, yardım


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