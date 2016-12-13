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Öğrencilerden Vali Şahin'e Twitter'dan kar tatili baskısı

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kar özellikle trafikte olumsuzluklara neden olurken, öğrenciler sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan İstanbul Valisi Vasip Şahin'e okulların tatil edilmesi için baskı yaptı.

Öğrencilerden Vali Şahine Twitterdan kar tatili baskısı

13 Aralık 2016 21:40

Twitter üzerinden İstanbul Valisi Vasip Şahin'e seslenen öğrenciler, okulların tatil edilmesi gerektiğini savundu. Attıkları ilginç mesajlarla tatil isteyen öğrencilerin mesajları güldürdü.

Twitter'da okulların tatil olması için paylaşılan mesajlardan bazıları şöyle:
"Diyelim ki yarın tatil olmadı, yolda yürürken birisi kayıp düştü. Ne olacak o zaman? Herkes için en iyisi yarın tatil olması", "#vasipsahin diye yazılır tatil diye okunur"," #vasipsahin diye yazılır 'yoğun kar nedeniyle 14 Aralık Çarşamba günü okullar tatil edilmiştir' diye okunur", "#vasipsahin Az önce dışarıda gezen bir grup penguen gördüm yani bence tatil olmalı." 

Etiketler: Vasip Şahin


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