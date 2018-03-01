Öğrencilerden Vasip Şahin'e kar tatili mesajları

İstanbul’da etkili olan kar yağışı öğrencilerde tatil ümidi uyandırdı. Tatil isteyen öğrenciler sosyal medya üzerinden İstanbul Valisi Vasip Şahin’i mesaj yağmuruna tuttu. Birbirinden ilginç tweetler atan öğrenciler okulların tatil edilmesini istedi.

İşte Sosyal medyadan gelen İstanbul Valisi Vasip Şahin'e gelen öğrenci mesajları:

“sayın vasip şahin hocam her yer buz tutmuş donuyoruz arabalar gitmiyor. Hava her türlü kazaya musait bir durumda. Okulumuz çok soğuk. Hocalar soğuğu hissetmiyor bari yarım gün tatil yap Allah rızası için”

“@vasipsahin değerli vasip amcam bu gün annecimle okula giderken kirpiklerim buz tuttu ciddiyim! Affedersin ama ellerim dondu o yüzden yazım hatası yaparsam lütfen affet!!!???? Okullar tatil olursa evimizde daha verimli bir şekilde ders yapacağımıza inanıyorum”

“Yollar öylesine buzdu ki, kaza yapmamak” imkansızdı şükür ki canımıza bir şey olmadı @vasipsahin”

"#vasipsahin orda bir tatil var uzakta o tatil bizim tatilimizdi ver artık şu tatili vali bey F5 yapmaktan parmakları koptu @vasipsahin “ “@vasipsahin valicim burda 3 metre kar var hala tatil etmiyosun ya kayıp düşüp ölürsek????????”

“@vasipsahin okul tatil olsun vasip amca ara sokaklar sürekli buz servis aracı çıkamıyor bi el atın. Saygılarla “