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Öğrencilere cinsel istismarda bulunan okul müdürü tutuklandı

Ankara’nın Haymana ilçesinde ki bir lisenin pansiyonunda 100 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla suçlanan okul müdürü S.K. tutuklandı.

Öğrencilere cinsel istismarda bulunan okul müdürü tutuklandı

18 Şubat 2017 14:55

Haymana ilçesine bir lisenin pansiyonun da 100 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla suçlanan okul müdürü S.K’yı Haymana Cumhuriyet Başsavcılığı ek ifade için yeniden çağırdı. Okul Müdürü S.K., savcıya verdiği ek ifadenin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Okul müdürü S.K nöbetçi mahkemece tutuklanarak Sincan Cezaevine gönderildi.

S.K’nın avukatı Gürhan Göke, "Tutuklamaya itiraz edeceğiz. Burada bir kamuoyu baskısı oluşmasından dolayı doğru bir karar verilmediğini düşünüyorum. Hiç bir somut belge olmadan içeriye alınan bir isimden bahsediyoruz. Şehir dışında olduğumuzdan dolayı buraya gelmeden Baro avukatı çağrılmış müvekkilim ek ifade denilerek tutuklanmış bulunuyor" dedi.

Hamza Kabasakal 

Etiketler: ankara, cinsel istismar, taciz, tutuklama


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