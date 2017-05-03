Öğrencilere hem kariyer hem kültür şenliği

Üniversite’nin Haliç Yerleşkesi’nde gerçekleşen ve FSMVÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Kariyer, Girişimcilik ve Mesleki Test Merkezi organizasyonuyla düzenlenen etkinliğe 17 bölüm ve 4 meslek yüksekokulu programına uygun olarak sektörün önde gelen firmaları katıldı. Öğrencilerin mesleki anlamda gelişimlerine katkı sağlamak ve sektörü yakından tanımalarına destek olmak amacıyla düzenlenen etkinlikte sektör yetkilileriyle bir araya gelecek öğrenciler kariyerlerini belirleme yolunda önemli katkılar elde ediyor olacak.

Geleneksel sanat da ön planda

Üniversite kulüplerinin de stantlarda yer alacağı etkinlik, öğrencilerin kulüp faaliyetleri ve üyelik konusunda bilgi almalarına da imkân sağlayacak. Ayrıca Güzel Sanatlar Fakültesi desteğiyle etkinlik alanında ebru, çömlek, yazma baskı ve kaligrafi workshopları da düzenlenecek.

Bu etkinliği 3-4 yıldır bahar şenlikleri ile birlikte birleştirerek yaptıklarını söyleyen FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Duman, “Bu etkinlikle birlikte aslında amacımız öğrencilerle birlikte sektörü buluşturmak. Bu yüzden de sektörden 60’ın üzerinde kurum etkinlik alanımızda stant açtı. Bir araya gelen kurumlar ve öğrencilerimiz hem iş imkânlarını konuşuyor hem firmalar öğrencilerimizden istifade ediyor hem de öğrencilerimiz firmaların deneyimlerinden faydalanıyor. Bu anlamda aslında bu iki gücü birleştirmiş ve buluşturmuş oluyoruz” dedi.

Sadece bu etkinlikle değil aslında üniversitenin ilk yıllarından itibaren mesleklerle öğrencileri birbirine yakın tuttuklarını da söyleyen Prof. Dr. Musa Duman, “Bizim öğrencileri sektörle buluşturmamız sadece kariyer günleri ile sınırlı değil. Yani bir günde olacak bir şey değil zaten. Biz daha üniversitenin ilk yıllarında stajlarla, meslek ziyaretleriyle öğrencelerimizi mesleklerinde eğitmeye ve onlara tecrübe kazandırmaya çalışıyoruz. Bu kariyer günlerinde de ticari ve meslek kuruluşlarını ayağımıza getirmiş oluyoruz. Burada iş başvuruları, tanışmalar ve geleceğe yönelik bir takım planlamalar oluyor. Haliyle bu da bizim eğitimimiz bir parçası aslında” diye konuştu.

“Geleneksel kültüre ve sanata üniversite olarak önem veriyoruz”

FSMVÜ’nün Sağlık ve Kültür Daire Başkanı Kudret Doğan da, “Biz birim olarak da öğrencilerimizin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak için görev yapıyoruz. Bunun yanı sıra geleneksel sanatlarımıza da önem verdiğimiz için etkinlik alanında birebir uygulama yapan öğrencilerimizin çalışmaları da olacak. Bu sayede diğer fakültedeki öğrencilerimiz de bu sanatla tanışmış olacaklar. Biz üniversite olarak da geleneksel sanata sahip çıkmak için çalışıyoruz. Öğrencilerimiz ile birlikte ön lisanstan başlayıp lisansa oradan da yüksek lisansa kadar unutulmaya yüz tutmuş kadim kültürü tekrar hayata geçirmeye çalışıyoruz. Hat, ebru, tezhip, halı ve ahşap gibi Türkiye’de az kalmış bu işlerin erbaplarını ve yeni kişileri yetiştirmek için faaliyette bulunuyoruz. Kadim medeniyetimiz ve kültürümüz olduğu için bizim için çok önemli” şeklinde konuştu.

