İzmir'de okul servisi minibüsü yoğun sis yüzünden 22 metrelik uçuruma yuvarlandı. 11 öğrenciyi taşıyan minibüsün yaptığı kazada olası faciayı ise ağaçlar engelledi.

İzmir’in Tire ilçesi Küçük Kömürcü Mahallesi'nde, yoğun sis yüzünden öğrenci servisi uçuruma yuvarlandı. Edinilen bilgiye göre, Güme dağında bulunan Küçük Kömürcü Mahallesi'nden İstiklal ve Şehit Ali İhsan Kalmaz okullarına öğrenci taşıyan Hüseyin Kıvrak yönetimindeki 35 ZUA 66 plakalı öğrenci servis minibüsü, Kömürcü geçidi yakınlarında yoğun sis nedeniyle yoldan çıktı. Yaklaşık 22 metrelik uçuruma yuvarlanan ve takla atan minibüste olası bir faciayı ise arazide bulunan ağaçlar engelledi. Büyük panik ve korku yaşayan öğrenciler ambulanslarla Tire Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Soruşturma başlatıldı

Onur E.G. (9) adlı öğrencinin ayağının kırıldığı kazada, Onur Y. (8), Ayşegül E. (10), Furkan E. (9), Barış E. (13), Osman D. (12), Neslihan G. (13), Semiha G. (12) ve Mahmut D. (8) adlı öğrenciler ise hafif yaralandı. Tire Kaymakamı Mehmet Demirezer, Belediye Başkanı Tayfur Çiçek, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Emre Davutoğlu ve Emniyet Müdürü Fatih Kiremitçi, öğrencileri hastanede ziyaret ederek ‘Geçmiş olsun’ dedi. Kaymakam Demirezer, kazanın yoğun sis nedeniyle meydana geldiğini ifade ederek, “Can kaybı olmaması hepimizi sevindirdi” diye konuştu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yakup Fatih Şaşmaz

İZMİR