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Öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 11 yaralı

Elazığ’da toplu taşımada kullanılan otobüs buzlanma nedeniyle şarampole devrildi. Kazada, çoğu öğrenci 11 kişi yaralandı.


28 Aralık 2016 09:14

Kaza, merkez Şair Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu Caddesi’nde Misland yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuz Gültekin idaresindeki 23 LU 913 plakalı belediye otobüsü, Fatih Lisesi istikametine seyir halindeyken kayarak kaldırıma çıkıp şarampole devrildi. Kazada otobüste bulunan çoğunluğu öğrenci 35 yolcudan 11’i yaralandı.

Kaza sonrası otobüste bulunanların yardım istemesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralı 11 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Halil İbrahim Varlı
ELAZIĞ 


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