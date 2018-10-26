Öğrencilerin, biyoloji sorularında başarıları gözlemlendi

Girne Amerikan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Suzan Sönmez, 2000-2018 yılları arasında üniversite sınavlarında yaşanan değişim süreci ve bu süreç içinde biyoloji branşının öneminin değerlendirilmesine yönelik olarak, öğrencilerin biyoloji sorularında yapmış oldukları netlerin analiz edilmesi ve buna bağlı olarak başarının tespit edilmesine yönelik olarak, ‘2000-2018 Yılları Arasında ÖSYM Sınavında Sorulan Biyoloji Sorularının Değerlendirilmesi' isimli bir makale yayınladı.

2000-2018 yılları arasında ÖSYM sınavında sorulan biyoloji sorularının değerlendirildiği makale ile ilgili olarak bilgi veren Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Suzan Sönmez, yükseköğrenimin giriş kapısı ve milyonlarca gencin hayallerine kavuşmasının ilk ve en zorlu basamaklarından biri olan üniversite sınavı ve kapsamındaki soruların bir bölümünü de biyoloji sorularının oluşturduğunu söyledi.

“Biyoloji sorularından yüksek net yapmak başarı puanını etkiliyor”

Biyoloji soruları, yoğun olarak tercih edilen tıp, diş hekimliği ve eczacılık gibi fakültelere yerleşebilmek, üniversite hayatına belli bir alt yapı ile başlamak üzere, sınavda iyi bir net elde etmek için önemlidir.

Günümüz yeni dünya düzeni içinde toplumların hızlı bir değişim ile ekonomik, sosyal ve beşeri kurumları dahilinde değişen koşullara ayak uydurma aşamasında; eğitim sisteminin de iç dinamiklerinin yenilenmesi gerekliliğine vurgu yapan Sönmez; öğretim ve sınav programlarının değiştirilmesi/geliştirilmesinin yanında, bu programların uygulanması ve bu uygulamanın değerlendirilmesinin önemine de değinerek; sınav sistemlerindeki değişimlerin derslere de yansıdığını ve içerik olarak belli zamanlarda değişimlere gidildiğini belirtti.

Açıklamalarına devam eden Yrd. Doç. Dr. Suzan Sönmez, çalışmanın konusunu oluşturan biyoloji ders sorularının gerek soru sayıları ve gerekse konu dağılımı yönünden büyük değişimler geçirdiğini, ÖSYM sınavında çıkan biyoloji sorularının MEB Talim Terbiye Kurulu'nun belirlemiş olduğu içeriklere ve konu sıralamasına göre sorularak soru detaylarının ortaöğretim müfredatı ile aynı çizgide yer aldığını ifade eden Sönmez, ‘Eğitim tarihimizde üniversiteye giriş sınavı farklı isimler ve sınav soruları ile uygulanmıştır. Sınav sistemlerindeki bu değişimler hem soru dağılımları, hem de konularda önemli farklılıklar meydana getirirken bu durumun öğrencilerin başarısında etkili olduğunu söyledi.

“Ders saatlerinin ağırlıkları ile orantılı olarak sınav soru dağılımları yapılmalıdır"

Sönmez , “Biyoloji branşındaki başarının artması, biyoloji ders saatlerinin artırılarak sözel bir dersten ziyade yoruma ve bilişsel kavramaya dayalı bir alan olduğu öğrencilere anlatılmalı, sınavlarda yoruma açık sorular yerine kesin çıkarım ve yargıların olduğu sorulara yer verilmelidir. Üniversite sınavlarında çıkan konu dağılımları lise eğitimine uygun olarak seçilmeli ve ders saatlerinin ağırlıkları ile orantılı olarak sınav soru dağılımları yapılmalıdır” dedi.