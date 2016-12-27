Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Öğrencilerin duygularını sömüren dilenci kamerada

Öğrencilerin duygularını sömüren dilenci kamerada

Esenler'de okul önlerinde öğrencilerin iyi niyetini suistimal eden dilenci önce kameralara ardından Esenler Belediyesi Zabıta ekiplerine yakalandı. Okul önünde kendine ‘Lösemi’ hastası süsü vererek dilencilik yapan şahsın oyununu zabıta bozarken, ekipler, öğrencileri de simit paralarını vermemeleri konusunda uyardı.

Öğrencilerin duygularını sömüren dilenci kamerada

27 Aralık 2016 09:21
Öğrencilerin duygularını sömüren dilenci kamerada - Tıkla İzle

Esenler Belediyesi Zabıta ekipleri ilçede dilencilik yaparak insanların iyi niyetini suistimal edenlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. İlçede bir okul önünde dadanarak kendisine lösemi süsü veren bir dilenciyi fark eden ekipler hemen harekete geçti. Özellikle küçük öğrencilerin duygularını sömürmeye çalışan şahsı fark eden zabıta ekipleri, ağzında maske ve boynunda "Lösemi " yazısı olan C.A isimli şahsın yanına yaklaştı. Bir öğrencinin şahsa para da verdiğini gören ekipler, dilenciye " Sen hasta mısın" diye sordu. Zabıta ekiplerinin ısrarlı soruları üzerine hasta olmadığı itiraf eden C.A ekipler tarafından zabıta karakoluna götürüldü. C.A'ya ayrıca 105 TL idari para cezası kesilirken, ekiplerin denetim anı ise bir cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde zabıta ekiplerin kendine Lösemi hastası süsü veren dilenciye, hasta olup olmadığını sorduğu görülüyor. Dilencilik yapan şahsın ise lösemi olmadığını kabul ettiği duyulan görüntülerde okuldan çıkan öğrencilerin etrafta oldukları görülüyor. Bu sırada her şeyden habersiz bir öğrencinin ise iyi niyetiyle dilenciye para verdiği görülüyor. Ekiplerin parasını geri alması konusunda uyardığı öğrenci, ilk etapta parasını almak istemiyor. 

Zabıtadan öğrenciye; “Okulda simit alacağın parayı verme boşuna”
Bunun üzerine zabıta ekipleri öğrenciye, bak hasta olmadığını kabul ediyor, okulda simit alacağın parayı verme boşuna” diyerek çocuğun parasını geri verdiği görüntülere yansıyor. Ekiplerin daha sonra öğrenciye ‘bak dünya kadar para var, senin cebinde bu kadar para var mı’ diyerek iyi niyetlerini suistimal eden dilencilere karşı dikkatli olması konusunda uyarıyor.
 

Etiketler: dilenci, lösemi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç