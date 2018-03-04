Öğrencilerin hız dronu dikkat çekti

100. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Teknolojileri bölümü 11. sınıf öğrencileri Ömer Faruk Kaçmaz, Mehmet Emin Çelik ve Özgürcan Ayaz, öğretmeleri Vahap Bataray saatte 85 kilometre hıza uluşan dron yaptı. ASELSAN’la birlikte savunma sanayisi için daha kaliteli dronlar geliştirmek isteyen öğrenciler İhlas Haber Ajansı (İHA) aracılığıyla seslerini duyurdu. Öğrencilerin çalışmasını gören ASELSAN yetkilileri İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk ile birlikte okulu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin hazırladıkları dron hakkında bilgi alan mühendisler her türlü desteği ve katkıyı sağlayacaklarını ifade etti.

Öğrencilere her türlü desteği sağlayacaklarını belirten ASELSAN İnsansız Sistemler Program Direktörü Volkan Aydın, “Biz insansız sistemler program direktörlüğü olarak 100.Yıl Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencilerimizin insansız uçan sistemlerle ilgili çalışmalar yürüttüğünü biliyorduk. Daha önce ulusal haber yayınlarından takip etmiştik. Kendilerini çalışmalarını yakından görme fırsatım oldu. Arkadaşlarımız çok büyük fedakarlık göstererek büyük aşamalar kaydetmişler. Bunu da gördük. Kendilerinin hedefleri büyük. Zaten kendilerinden beklenilen ve yakışanda budur. Bu hedeflerine de ulaşmak için biz her türlü desteği kendilerine sağlayacağımızı belirttik. Kendilerine bazı ödevler verdik. Bu ödevlerine ulaşmak için destek bekliyorlarsa, bunları sağlamak adına da biz zaten gönüllüyüz. Arkadaşlarımız büyük bir fedakarlıkla kendileri bu sistemleri geliştirmiş. Belli bir safhaya kadar getirmişler. Bunların ileride inşallah ülkemizin menfaati açısından daha da geliştirilerek kullanım seviyesine getirilmesi amacıyla çalışmalarımıza beraber devam edeceğiz” dedi.

Öğrencilerin çalışmalarının basın mensuplarının aracılığıyla ulusal medyada yer aldığını ve bu sayede ASELSAN yetkililerinin dikkatini çektiğini vurgulayan Okul Müdürü Fethi Kılınç, “Bunun üzerine ASELSAN yetkilileri okulu ziyaret etmek ve öğrencilerin çalışmalarıyla ilgili olarak bir takım bilgiler edinmek istedi. Biz de bu noktada öğrencilerimizin çalışmalarını yerinde görmeleri açısından arkadaşlarımızı buraya davet ettik. Öğrencilerimizin yaptığı çalışmalar ve mesleki teknik heyetim olarak Türkiye’de farkındalığın oluşturulması açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle çocuklarını mesleki teknik heyetime yönlendirmek isteyen aileler içinde bu yapılan çalışmaların ben önemli bir referans olduğunu düşünüyorum. Bu bakımdan öğrencilerimi ve öğretmenlerimi tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Bunda sonraki çalışmalarımızın bu şekilde başarılarla dolu bir şekilde devam etmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

Kamil Can Kılıç

