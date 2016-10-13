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Öğrencilerin okulda tuvalet temizlediği iddialarına yalanlama

Gaziantep Valiliği, bazı ulusal gazete ve internet sitelerinde yer alan öğrencilerin okulda tuvalet temizlediği iddialarını yalanlandı.


13 Ekim 2016 09:18

Gaziantep Valiliğinin yaptığı açıklamada, "12.10.2016 tarihinde yayımlanan ve bazı yazılı ve görsel basın kuruluşlarınca paylaşılan “Gaziantep’teki bir okulda öğrenciye tuvalet temizletiyorlar” başlığıyla yayımlanan haber nedeniyle, aşağıdaki bilgilerin kamuoyumuz ile paylaşılması gerektiği anlaşılmıştır. Söz konusu haberlerde Şahinbey İlçemizde eğitim-öğretim veren bir orta okulumuz hakkında ileri sürülen iddia ve isnatlar, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz Maarif Müfettişlerince yerinde incelenmiştir. Yapılan incelemelerde; haberde ileri sürülen iddiaların asılsız ve mesnetsiz olduğu, haberin eğitim-öğretim hizmetlerini manipüle amacıyla servis edildiği anlaşılmıştır. Haberin kaynağı olarak görülen gazeteye, yayımlanan yalan haber nedeniyle tekzib ve yargı mercilerine başvuru çalışmaları başlatılmıştır" denildi.

Açıklamada, yayınlanan haberin kesinlikle gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, haberin yalan ve iftira olduğu vurgulandı.


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