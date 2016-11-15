Ümraniye'de bir ilkokulda meydana gelen olayda iddiaya göre, T.K. isimli öğretmen öğrencilerinden tahtaya yazı yazmalarını istemiş, tahtaya çıkan öğrenciler yazmakta zorlanınca öğretmen T.K. sinirlenerek öğrencilerine vurmaya başlamıştı. Görüntülerin bir öğrenci tarafından cep telefonuyla çekilmesi ve medyaya yansımasının ardından T.K. isimli öğretmen hakkında adli işlem başlatılarak velilerin ve öğrencilerin ifadesine başvuruldu. Ardından T.K.'yı arayan polis hafta sonu öğretmenin bulunabileceği tüm adreslere baskın yapmasına rağmen kendisine ulaşamadı. Daha sonra öğretmen T.K. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne gelerek teslim oldu. Buradan adliyeye sevk edilen T.K., savcılık sorgusunu ardından serbest bırakıldı.