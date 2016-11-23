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Öğrencisi müdürü oldu

Kütahyalı eğitimci Halil Aydın, öğrencisi Ali Asa'nın müdürlüğünde görev yapmanın onurunu yaşıyor.

Öğrencisi müdürü oldu

23 Kasım 2016 10:33

Halen Kütahya Evliya Çelebi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin Kur'an-ı Kerim ve Arapça öğretmeni olarak görev yapan 62 yaşındaki 36 yıllık eğitimci Halil Aydın, 1985-1988 yılları arasında öğrencisi olan 46 yaşındaki Okul Müdürü Ali Asa ile birlikte vazife yapıyor. Aydın, 2005 yılında Kütahya Evliya Çelebi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden emekli olduğunu ancak, bir süre sonra tekrar müracaat bulunarak, aynı okulda ücretli öğretmenliğe başladığını ve halen bu görevi sürdürdüğünü kaydetti.

"Görev yerlerim hep imam hatip okulları oldu"
2013 yılında öğrencisi Ali Asa'nın Kütahya Evliya Çelebi Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü vazifesine atandığını ifade eden Halil Aydın, "Ben 1979 İzmir Yüksek İslam Enstitüsü mezunuyum. 36 yıldır öğretmenlik yapıyorum. Önce 5 yıl Afyon Bolvadin İmam Hatip Lisesi'nde görev yaptım. Daha sonra Kütahya Evliya Çelebi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde devam ettim. 2005 yılında emekli oldum. Ancak, bir süre ara verdikten sonra yeniden öğretmenliğe geri döndü. Memleketimize çok sayıda faydalı insan yetiştirdim. Şükürler olsun bugüne kadar bir çok hakim, imam, müezzin, avukat ve müftü yetiştirdim. Hatta milletvekilleri İshak Gazel, Ahmet Koca ve Hatice Dudu Özkal benim öğrencilerimdir. Ben meslek dersleri öğretmeniyim. Meslek hayatım boyunca görev yerlerim hep imam hatip okulları oldu.Şu anda öğrencimin müdürlüğünde görev yapmaktayım. Allah bana sağlık verdiği müddetçe imam hatiplilerle olmaya devam edeceğim" dedi.
Halil Aydın, ayrıca Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'nun da Kütahya Evliya Çelebi Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu olduğunu dile getirdi.

"Çalışma azminden hiç bir şey kaybetmedi"
Halil Aydın'ın öğrencisi olan Kütahya Evliya Çelebi Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ali Asa, "Halil Hocam, mezun olduğum ve halen müdürlüğünü yaptığım Kütahya İmam Hatip Lisesi'nde 1985-88 yılları arasında 3 yıl boyunca derslerime girdi. Hocam, ben okul müdürü olduğum tarihten itibaren, okul müdürlüğüne saygı ve özen gösteren kişilerin başında gelmektedir. Öğrencilerin yanında sanki benim hiç benim öğretmenliğimi yapmamış gibi saygı göstermektedir. Halil hocam yıllar geçmesine rağmen çalışma azminden hiç bir şey kaybetmedi. Hocama her zaman minnettarım" ifadelerini kullandı.
Müdür Ali Asa, Öğretmenler Günü sebebiyle öğretmeni Halil Aydın'ın eline öperek, hediye takdim etti.

Hüseyin Efe 
 


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