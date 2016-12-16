Amasya'da zihinsel engelli öğretmenliği yaptığı iddia edilen Ç.K. adlı kadın öğretmenin sosyal medyada paylaştığı görüntüler tepki topladı. Görüntülerde öğrencinin üzerine temizlik maddesi sıktığı görülen öğretmenin henüz 2 ay önce stajyer öğretmen olarak göreve başlayan G.Ç. olduğu bildirildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirten Amasya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, “Hayati İncekul Özel Eğitim Uygulama Okulumuzda bir öğretmenimiz öğrencisinin üzerine bir madde sıkıyor. Yani koku olabilir belki. Bunun da orada bir kişi tarafından kameraya alındığı görülüyor. Biz öğretmenimizin şu anda ya da okulda verilen bilgilerle kanaat etmiyoruz. Zihinsel engelli bir öğrencimiz olduğu bilgisi bana geldi. Altına kaçırdığı ve zaman zaman temizlikleri okulda yapılabiliyor. Böyle bir öğrencimiz. Tabii araştıracak arkadaşlarımız, inceleyeceğiz. Sonucunu ona göre değerlendireceğiz” dedi.

Öğretmenin altına yapan çocuğun temizliğinin yapılmasının ardından koku giderici sıktığını ifade ettiğine değinen Güneş, “Olay görüntülerinin bu şekilde basına yansıması da öğretmenimiz açısından, bizim açımızdan keşke olmasaydı ama bir olumsuz durum varsa da ortaya çıkarılması bakımından önemli bir kayıt olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

Murat Çelik A.

