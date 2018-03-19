Öğrenciye sözlü şiddet gizli kamerada

Sivas’ta bulunan İnönü İlköğretim Okulunda okuyan 1'inci sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Y.E.Y.'nin velisi Hüseyin Yıldız, sınıf öğretmeni A.Y.'nin öğrencisine şiddet uyguladığını düşünerek sınıfa okul idaresinin bilgisi olmadan gizli kamera yerleştirdi. Çocuğuna şiddet uygulandığından şüphelenen baba, öğretmenin öğrencilere karşı uyguladığı sözlü şiddeti kayıt altına aldı.

Veli hakkında suç duyurusu

Edinilen bilgiye göre, 6 yaşındaki Y.E.Y. isimli öğrenci sürekli öğretmenlerinin kendisine dövdüğünü iddia edince, Hüseyin Yıldız konuyu okul idaresine taşıdı. Okul idaresini inandıramayan Yıldız, çocuğunun iddialarını ispatlayabilmek için internet üzerinden gizli kamera satın aldı. Yıldız bu kamerayı okul idaresinin bilgisi olmadan sınıfa yerleştirdi. Çocukların ve öğretmenin bilgisi olmadan sınıftan gizli kayıt alan veli, iddia edildiği gibi fiziksel şiddet görüntülerini elde edemese de görüntülerde öğretmenin çocuklara yönelik sözlü şiddette bulunduğunu ispatlamış oldu. Bu durum karşısında Yıldız ailesi çocuklarını başka bir okula vermek istiyor.

Okul idaresi ve Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili hem yasal hem de idari inceleme başlatıldı. Okul idarecileri ve öğretmenler Sivas Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunup, okulda izinsiz görüntü alan veliden şikayetçi oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hem iddialar üzerine hem de okulda izinsiz görüntü alınması konusuyla ilgili inceleme başlattıklarını açıkladı.

Gizli kamerayı internetten satın aldı

Konuyla ilgili açıklama yapan Hüseyin Yıldız, çocuğunun sürekli öğretmeninden dayak yediğini söylemesi üzerine bu yola başvurduğunu belirterek, "Okul idaresi ile ne kadar görüştüysek onları inandıramadık. Ben de internet üzerinden bir kamera siparişi verdim. İki gün sonra geldi. Çocuğu öğlen okula bırakırken görünür bir yere küçük bir kamera bıraktım çıktım. Her gün öğleden sonra mütemadiyen yaptım. Bir hafta içerisinde 4 tane aşırı derecede sadece çocuğumun üzerine gelinen hakaretlere şahit oldum. Bunun üzerine çocuğu okuldan kaydını aldırmaya gittim. Okul idarecilerinin tepkisi ile karşılaştım. Buna rağmen onlar benden şikayetçi olmuş. Olaydan bir gün öncesinde CİMER’e yazmıştım. Sonra yeniden çocuğa hakaret ve şiddetten dolayı dava açacağım. Sonuna kadar gideceğim. Olayın başında müdüre de söylemiştim kamera koyacağım diye. Bunların doğru olduğunu göreceksiniz dedim. Müdür bana inanmadı kamera koymama da izin vermedi. Ben kendi çabalarımla koydum. İyi ki de koymuşum. Olayları tamamıyla gördüm. Görüntüleri de aldım. Bu görüntüler olmasaydı bana kimse de inanmazdı" dedi.

Görüntülerde öğretmenin öğrencilere hakaret ettiği görülüyor.

Onur Erden - Veysel Korkmaz

