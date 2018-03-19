Diğer
Kategoriler

Öğrenciye sözlü şiddet gizli kamerada

Sivas’ta çocuğuna öğretmeni tarafından şiddet uygulandığını düşünen veli, sınıfa yerleştirdiği gizli kamerayla öğretmenin sözlü şiddetini kaydetti. Sınıfa gizlice kamera yerleştiren veli hakkında okul idaresi tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Öğrenciye sözlü şiddet gizli kamerada

19 Mart 2018 14:41
Öğrenciye sözlü şiddet gizli kamerada - Tıkla İzle

Sivas’ta bulunan İnönü İlköğretim Okulunda okuyan 1'inci sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Y.E.Y.'nin velisi Hüseyin Yıldız, sınıf öğretmeni A.Y.'nin öğrencisine şiddet uyguladığını düşünerek sınıfa okul idaresinin bilgisi olmadan gizli kamera yerleştirdi. Çocuğuna şiddet uygulandığından şüphelenen baba, öğretmenin öğrencilere karşı uyguladığı sözlü şiddeti kayıt altına aldı.

Veli hakkında suç duyurusu 

Edinilen bilgiye göre, 6 yaşındaki Y.E.Y. isimli öğrenci sürekli öğretmenlerinin kendisine dövdüğünü iddia edince, Hüseyin Yıldız konuyu okul idaresine taşıdı. Okul idaresini inandıramayan Yıldız, çocuğunun iddialarını ispatlayabilmek için internet üzerinden gizli kamera satın aldı. Yıldız bu kamerayı okul idaresinin bilgisi olmadan sınıfa yerleştirdi. Çocukların ve öğretmenin bilgisi olmadan sınıftan gizli kayıt alan veli, iddia edildiği gibi fiziksel şiddet görüntülerini elde edemese de görüntülerde öğretmenin çocuklara yönelik sözlü şiddette bulunduğunu ispatlamış oldu. Bu durum karşısında Yıldız ailesi çocuklarını başka bir okula vermek istiyor. 

Okul idaresi ve Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili hem yasal hem de idari inceleme başlatıldı. Okul idarecileri ve öğretmenler Sivas Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunup, okulda izinsiz görüntü alan veliden şikayetçi oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hem iddialar üzerine hem de okulda izinsiz görüntü alınması konusuyla ilgili inceleme başlattıklarını açıkladı.

Gizli kamerayı internetten satın aldı 

Konuyla ilgili açıklama yapan Hüseyin Yıldız, çocuğunun sürekli öğretmeninden dayak yediğini söylemesi üzerine bu yola başvurduğunu belirterek, "Okul idaresi ile ne kadar görüştüysek onları inandıramadık. Ben de internet üzerinden bir kamera siparişi verdim. İki gün sonra geldi. Çocuğu öğlen okula bırakırken görünür bir yere küçük bir kamera bıraktım çıktım. Her gün öğleden sonra mütemadiyen yaptım. Bir hafta içerisinde 4 tane aşırı derecede sadece çocuğumun üzerine gelinen hakaretlere şahit oldum. Bunun üzerine çocuğu okuldan kaydını aldırmaya gittim. Okul idarecilerinin tepkisi ile karşılaştım. Buna rağmen onlar benden şikayetçi olmuş. Olaydan bir gün öncesinde CİMER’e yazmıştım. Sonra yeniden çocuğa hakaret ve şiddetten dolayı dava açacağım. Sonuna kadar gideceğim. Olayın başında müdüre de söylemiştim kamera koyacağım diye. Bunların doğru olduğunu göreceksiniz dedim. Müdür bana inanmadı kamera koymama da izin vermedi. Ben kendi çabalarımla koydum. İyi ki de koymuşum. Olayları tamamıyla gördüm. Görüntüleri de aldım. Bu görüntüler olmasaydı bana kimse de inanmazdı" dedi. 

Görüntülerde öğretmenin öğrencilere hakaret ettiği görülüyor.  

Onur Erden - Veysel Korkmaz
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç