Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Öğretim üyesinden Roman soykırımı iddiası

Öğretim üyesinden Roman soykırımı iddiası

Trakya Üniversitesi Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Görevlisi Muhammed Tağ, İkinci Dünya Savaşı’nda Almanlar tarafından 1.5 milyon Roman’ın soykırıma uğradığını söyledi.

Öğretim üyesinden Roman soykırımı iddiası

16 Kasım 2016 17:56

Edirne Devecihan Kültür Merkezi’nde düzenlenen Sivil Düşün Avrupa Birliği (AB) programı kapsamında, Porajmos-Roman Soykırımı anma programında konuşan TÜ Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Araştırma Görevlisi Muhammed Tağ, Almanlar tarafından İkinci Dünya Savaşı’nda 500 bin ile 1.5 milyon arasında Romanlara soykırım yapıldığını belirti. Tağ, “Her ne kadar durumları aynı olsa da Romanlara yapılan soykırım Yahudiler kadar hatırlanmamaktadır” dedi.

İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi yönetimi tarafından Romanlar'a yönelik gerçekleştirilen soykırım olan Porajmos - Roman Soykırımı anma programında konuşan araştırma görevlisi Muhammed Tağ, Almanların İkinci Dünya Savaşı öncesinde ve savaş boyunca aşağı ırk olarak tanımladıkları 2 gruba soykırım yaptıklarını söyledi.
“Bunlardan ilki din bazında Yahudiler ve diğeri Avrupa’dan farklı kültür ve geleneklere sahip olan Romanlardır” Tağ, şunları kaydetti:
“Eldeki verilere bakıldığında Almanlar, İkinci Dünya Savaşı’nda, 500 bin ile 1,5 milyon arasında Roman ve 6 milyon civarında Yahudi’yi soykırıma uğratmıştır. 1936 yılında, Berlin’de 3 kişilik Almanya Sağlık Bakanlığı’na bağlı Arî Irk ve Toplum Biyolojisi Araştırmaları Ekibi tarafından 30 bin Roman üzerinde yapılan kan ve iskelet tahlillerinde genetik sınıflandırmalar yapılmıştır. Her ne kadar durumları aynı olsa da Romanlara yapılan soykırım Yahudiler kadar hatırlanmamaktadır. Bu dönemde Romanları öldürmek, yakalamak ve toplama kamplarına götürmek için Hinrich Himmler kontrolünde ekipler kurulmuştur. Bunlarla birlikte yaklaşık 5 bin Roman’ı karbon monoksit kullanarak öldürmüşlerdir.” 

Koray Ustabaşı
 

Etiketler: roman soykırımı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!