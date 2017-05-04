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Öğretmen, 7 yaşındaki öğrencisini ısırdı

Büyükçekmece’de bir ilkokulda iddiaya göre sınıf öğretmeni birinci sınıfa giden öğrencisini dövdü. Öğretmen öğrencisinin kulağını ve sırtını morartı, küçük çocuğun omzunu ısırdı. Küçük çocuğun yakınları ise “İlk gördüğümde şok oldum. Tekme tokat dalmış. Omzunu dişlemiş bir insan 7 yaşındaki bir çocuğu dişler mi?” diyerek tepki gösterdi.

Öğretmen, 7 yaşındaki öğrencisini ısırdı

04 Mayıs 2017 10:01
Öğretmen, 7 yaşındaki öğrencisini ısırdı - Tıkla İzle

Olay Büyükçekmece Tepecik'te bulunan bir ilkokulda meydana geldi. Geçtiğimiz cuma günü yaşanan olay, iddiaya göre şöyle gelişti. Sınıf öğretmeni K.K. 7 yaşındaki birinci sınıf öğrencisi A.D. ‘yi başka bir öğrenciyle tartıştığı gerekçesiyle dövdü. A.D. nin başka bir öğrenci ile tartışmasına sinirlenen öğretmen K.K. küçük çocuğun kulağını çekti, sırtına tekme attı. Öfkesini alamayan öğretmen, küçük çocuğun omzunu da ısırdı. A.D. yi ve diğer öğrencileri tehdit eden öğretmen, olayı kimselere söylememelerini söyledikleri taktirde onları da döveceğini söyledi. Öğretmen K.K. daha sonra okul yetkililerine haber vermeden küçük çocuğu sağlık ocağına götürdü. A.D.yi tanıyan sağlık ocağındaki görevli personelin durumu talihsiz çocuğun annesine haber vermesiyle dayak olayı ortaya çıktı.

“Tek tesellim, sakat kalmaması ve ölmemesidir” 

Komşusu olan hemşirenin araması üzerine sağlık ocağına giden Anne Müşerref Demirel, öğretmenin, çocuğunun kavga edip düştüğünü olayı büyütmeye gerek olmadığını söylediğini iddia etti. Çocuğunun kendisine olayı söylemediğini anlatan anne Demirel, “Çocuğumu korkutmuş, ben bunu diğer arkadaşlarından duydum. Belim ağrıyor dedi belini açtım ayakkabı izi. Arkadaşıyla tartışmış dedi. En başarılı öğrencimle tartıştı o yüzden yaptım dedi. Daha sonra inkar etti. Ben yapmadım dedi. Tartıştı dediği çocukla konuştum ‘öyle bir şey yok’ diyor. Kimselere haber vermeden çocuğumu sağlık ocağına götürüyor. Tek tesellim, sakat kalmaması ve ölmemesidir. Bu çocuk her geldiğinde kafası şişti, kulağı mordu. Ne oldu dediğimde ‘anne düştüm’ diyordu. Çocuğu tehdit ediyordu annene söylersen daha beterini yapacağım diye. Bütün çocuklara aynısını yapmış ama en şiddetlisini benim çocuğuma” diye konuştu. 

“Omzunu dişlemiş” 

Duruma tepki gösteren dayı Cevdet Çimen ise dayak olayının ilk olmadığını söyledi. Duruma tepki gösteren Çimen, “Bu öğretmenin bir an önce görevden alınması lazım. Bugün bizim çocuk yarın başka çocuklar. İlk gördüğümde şok oldum. Tekme tokat dalmış. Omzunu dişlemiş bir insan 7 yaşındaki bir çocuğu dişler mi? Gerekli işlemler yapılsın devletimizden bunu bekliyoruz“ şeklinde konuştu.
Bir çok yerinde morluklar olan küçük çocuk ise “Arkadaşımla tartıştık. Öğretmen sonra dövdü. Yerden yere vurdu. Belime vurdu. Önce beni tuvalete götürdü sonra da hastaneye götürdü” diye konuştu.
İlk değil 

Aynı sınıfa giden çocuğunun zaman zaman üzerinde morluklar gören Mustafa Bektaş isimi başka bir veli daha önce öğretmenden şikayetçi olduğunu söyledi. Durumu başka bir veliden öğrendiğini dile getiren Bektaş, “Çocuğuma sorduğumda cevap vermedi. Hiçbir şey olmadı dedi. Ben sıkıştırdım çocuğumu. Çocuk anlatmaya başladı. Neden söylemiyorsun diyorum. Bizi tehdit etti dedi, eğer söylersek bu çocuğa yaptığım gibi size de aynısını yapacağım demiş. Çocuğa soruyordum. Belirli yerlerinde morluklar görüyordum. Öğretmen sana hiç vurdu mu diyordum hayır diyordu ama üzülerek söylüyordu. İspatlayamadım ben bunu” diye konuştu. 

Soruşturma başlatıldı

7 yaşındaki çocuğu dövdüğü ve bir çok yerinde morluklar oluşmasına neden olduğu iddia edilen sınıf öğretmeni K.K. hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

Alper Korkmaz
 

Etiketler: Büyükçekmece, Tepecik


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