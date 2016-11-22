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Öğretmen babadan TEOG sınavı öncesi çocuklarına afişli jest

Kahramanmaraş’ta sınıf öğretmeni olan baba, görevi gereği ayrı düştüğü çocuklarına TEOG sınavında moral vermek adına yaşadıkları şehrin bilboardlarına astırdığı afişle başarı dileklerinde bulundu.


22 Kasım 2016 13:56

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde ikamet eden ailesinden görevi gereği ayrı düşen sınıf öğretmeni Ahmet Cem Gebel, yarın başlayacak olan TEOG sınavı öncesi çocuklarına moral vermek adına bilboardlara üzerinde fotoğraflarının yer aldığı "Aslanım Muhammet Esat Gebel'e eğitiminde, prensesim Fatma Ebrar Gebel’e TEOG sınavında başarılar dilerim" ifadelerinin yer aldığı afiş astırdı.

Bulutoğlu Mahallesinde yer alan Şehit İrfan Karabucak İlkokulu’nda görev yapan sınıf öğretmeni Ahmet Cem Gebel, sınavların öğrenciler üzerindeki stresini azalmak adına böyle bir düşünceyi hayata geçirdiğini belirterek, "Eğitim önemli. Tabi çocuklar da bizim her şeyimiz olduğu için ne yapalım, ne yapalım? dedik. Aklımıza şöyle bir şey geldi. Biliyorsunuz bilboard hizmetleri var şehirlerde ana arterlerde. Kadirli'deki arkadaşlar vasıtasıyla Kadirli'nin ana arterlerine çocuklarımla beraber olduğum fotoğrafı ekleyerek onlara motivasyon olsun diye yaptım. TEOG sınavı olacak bu hafta, tabi ki oğlumu da unutmadım. TEOG sınavına sadece kızım girecek. Kızım sınava girecek diye oğlumu da unutmayarak ikisine moral motivasyon olsun diye böyle bir çalışma yaptık. Çok mutluyum, çok gurur duyduk. Arkadaşları tebrik etmişler. Öğretmenleri tebrik etmişler. Tabi ki bunu eğitimin kalitesini arttırmak amacıyla, çocuklara moral ve motivasyon olması açısıyla bu tür bir çalışmaya girdik" dedi. 

Muhammet Özer

Etiketler: kahramanmaraş, TEOG sınavı


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