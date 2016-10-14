Şehrin artan trafiği yüzünden işe geç kalma endişesiyle bu yola başvurduklarını anlatan öğretmen çift, "Her gün işe gitmek için 60 kilometre yol yapsak da işe geç kalma derdimiz yok. Herkesi motosiklet kullanmaya davet ediyoruz" dedi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ikamet eden Serap ve Güçlü Altan çifti, sabah saatlerindeki trafik çilesine motosikletleriyle "dur" diyor. Her yıl binlerce otomobilin tescil kaydı yaptırdığı Bursa'da trafik sorununa motosiklet ile çözüm arama yoluna giden öğretmen çift 12 yaşındaki çocukları Ege Altan'ı da her sabah yanlarına alıp kontak çeviriyor.

"Her şeyden önce can güvenliği" diyen Altan çifti önce koruyucu elbiselerini ve kaskını takıp yola koyuluyor. Konvoy halinde Mudanya’dan hareket eden çift, ilk önce Serap Altan’ın görev yaptığı Özlüce'deki Kültür Okulları'na gidiyor. Burada eşi Serap ile oğlu Ege Altan'dan ayrılan Güçlü Altan, görev yaptığı Tophane Endüstri Meslek Lisesi'ne tek başına hareket ediyor. Akşam iş çıkışı aynı yerde buluşan Altan ailesi motosikletlerine atlayıp evlerinin yolunu tutuyor.

Her gün 60 kilometrelik yolu motosikletleriyle gidip gelen çift motosiklet kullanmayı çok sevdiklerini bu yüzden her gün işe motosikletle gidip geldiklerini ifade etti. Matematik öğretmeni Serap Altan, “Motosikletle gidip gelmek daha eğlenceli, bizim okul servislerimiz olmasına rağmen servis yerine motosikletlerimizle işe gidip geliyoruz. 1,5 yıldır okuluma motosikletle gidiyorum. İlk önceleri eşimin artçısıydım. Daha sonra motosiklet hastalığı bana da geçti, bende motosiklet aldım. Hafta sonları eşimle il il geziyoruz. Gezilerimizde yanımıza çocuğumuzu da alıyoruz. Motorların üstünde markaları yazıyor. Erkek kullanır, kadın kullanır yazmıyor. Ben bayanları trafikte motorla görmek isterdim. Yani bayanlarla grup kurup onlarla tur yapmayı çok isterim” dedi.

Motor tutkunu Metal İşleri öğretmeni Güçlü Altan, da “Çocukluğumdan itibaren motor tutkusu bende vardı. Eğitimi sonrası ilk fırsatta kendime bir motosiklet aldım. Trafikteki en büyük sıkıntımız araçların bize saygı göstermemesi, bizi görmezden geliyorlar. Motorla 3 yıldır işe gidip geliyorum. Eşim ilk önceleri benim arkamda gidip geliyordu. Sonra bu hastalık ona da bulaştı. O da motosiklet aldı, artık beraber konvoy halinde çocuğumuzla birlikte işe gidip geliyoruz. Hafta sonları ise eşimle birlikte çevre illere geziler yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Öğretmen çiftin çocukları Ege Altan ise “Annem ve babamla her gün okuluma motorla gidip gelmek çok keyifli” dedi

Ahmet Faruk Çabuk - Burak Türker



