Öğretmen İl dışı Atama Tayin Sonuçları Sorgulama MEB | 2018 İl dışı Tayin Açıklayan İller Hangileri?

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İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İl dışı yer değiştirme başvurusu, bu yıl 5 Haziran tarihinde alınmaya başlanacak. 8 Haziran Cuma günü sona erecek olan başvuruların ardından atamalar, 11 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri ise 29 Haziran 2018 tarihinden itibaren başlatılacak.

İL DIŞI TAYİN KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yurt genelindeki boşluklara göre hazırlayacağı il dışı ihtiyaç listesi 5 Haziran Pazartesi günü öğretmenlerin erişimine açılacak.

İL DIŞI ATAMA BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular; gerekli şartları taşımayan başvurular; gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya da istenilen bilgileri uygun biçimde işaretlemeden yapılan başvurular ile Elektronik Başvuru Formu imzalanmadan ve onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak; geçersiz başvurulara dayalı olarak yapılan yer değiştirmeler iptal edilecektir.

Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu başvuruları onaylayan sorumlular hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Yer değiştirme iş ve işlemlerinin yürütülmesi, başvuruların onaylanması ve reddedilmesinden sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri görevli, yetkili ve sorumludur.

Başvuru formunun doğru ve eksiksiz doldurulmasından başvuruyu yapan öğretmen sorumludur. Öğretmenler, başvuruların onay işlemleri tamamlanmadan eğitim kurumu yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunabilecek ve bilgi düzeltmesi yaptıran öğretmenler, süresi içinde yeniden başvuru yapabilecektir. Ancak, başvurunun il millî eğitim müdürlüğünce onaylanmasından sonra hiçbir surette düzeltme yapılmayacaktır.

İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı il/ilçe dışında bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyebilecek; eğitim kurumu yöneticileri de süresi içinde başvuruları onaylayacaklardır. Elektronik Başvuru Formlarının çıktısı, formu onaylayan eğitim kurumu müdürlüklerince başvurusu onaylanan öğretmenlere daha sonra imzalattırılacaktır.

Başvurular, sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacaktır. Başvurular, başvurunun yapıldığı veya izleyen gün içinde eğitim kurumu müdürlüklerince; eğitim kurumu müdürlüğünün onayını takip eden gün içinde ise ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır. Son gün yapılan başvuruların onay işlemleri aynı gün tamamlanacaktır.

Müstakil müdürlüğü bulunmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile kadroları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başvurularını kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapacaktır.

Öğretmenler, görevli oldukları eğitim kurumu ya da kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine dilekçe vermek suretiyle başvuru süresi içinde yer değiştirme başvurusundan vazgeçebilecek ve bu başvurular elektronik ortamda ilgililerce iptal edilecektir.

Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği”, “Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”,

“Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü” ve “Bilgi Teknolojileri” mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyecektir.

Spor liseleri ve güzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenleri aynı tür eğitim kurumlarını tercih edebilecekleri gibi diğer eğitim kurumlarını da tercih edebilecektir.

Spor liseleri ve güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına göre spor liseleri ile güzel sanatlar liselerine atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, tercihleri dışında 41'inci seçenek olarak bir il'i daha tercih etme hakkı verilecektir. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenemeyecektir. Bunlardan 41'inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır.

Zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere il içinde veya iller arasında yer değiştirecek öğretmenler, bu tercihlerini dördüncü, beşinci veya altıncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına yapacaktır.

Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, 08 Haziran 2018 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

İller arası görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Ancak bunlardan yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra Yönetmelikte belirtilen mazeretlerden biri oluşanların atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla iptal edilebilecektir. Ataması iptal edilen öğretmenlerden önceki görev yerlerinde alanlarında norm kadro bulunmayanlar, il içindeki diğer eğitim kurumlarından alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumlarına valiliklerce atanacaktır.

NOT: MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN İNTERNET SİTESİ ADRESLERİ LİNKLERE EKLENMİŞTİR. İLGİLİ İLİN LİNKİNE TIKLAYARAK MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ SİTELERİNİN DUYURULAR KISMINDAN SONUÇLARA ULAŞABİLİRSİNİZ.

01 Adana İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

02 Adıyaman İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

03 Afyon İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

04 Ağrı İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

05 Amasya İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

06 Ankara İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

07 Antalya İl atama sonuçları için Tıklayınız

08 Artvin İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

09 Aydın İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

10 Balıkesir İl ihtiyaç listesi Tıklayınız(

11 Bilecik İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

12 Bingöl İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

13 Bitlis İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

14 Bolu İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

15 Burdur İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

16 Bursa İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

17 Çanakkale İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

18 Çankırı İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

19 Çorum İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

20 Denizli İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

21 Diyarbakır İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

22 Edirne İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

23 Elazığ İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

24 Erzincan İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

25 Erzurum İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

26 Eskişehir İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

27 Gaziantep İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

28 Giresun İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

29 Gümüşhane İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

30 Hakkari İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

31 Hatay İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

32 Isparta İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

33 Mersin İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

34 İstanbul İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

35 İzmir İl atama sonuçları için Tıklayınız

36 Kars İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

37 Kastamonu İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

38 Kayseri İl atama sonuçları için Tıklayınız

39 Kırklareli İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

40 Kırşehir İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

41 Kocaeli İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

42 Konya İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

43 Kütahya İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

44 Malatya İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

45 Manisa İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

46 K.Maraş İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

47 Mardin İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

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49 Muş İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

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