Öğretmen İl dışı tayin atama sonuçları sorgulama 2018 MEB Atama tayin sorgula

İl dışı atama tayin sonuçları sorgulama, öğretmen il dışı sonuçları... gibi tüm aradıklarınıza bu haber aracılığı ile ulaşabilirsiniz.İl Milli Eğitim Müdürlükleri’nin siteleri üzerinden il dışı yer değiştirme (il dışı atama) sonuçları açıklandı. Öğretmenlerin büyük bir heyecanla beklediği sonuçlar her İl için ayrı ayrı açıklandı. Atama isteyen bir çok öğretmen bulundukları ilin Milli Eğitim Müdürlüğü sayfasından sonuçları öğrenebilecek. Haberimiz aracılığı ile İl Milli Eğitim Müdürlükleri sayfalarını bu haberimiz üzerinden sorgulayabilir ve 2018 Öğretmen il dışı atama sonuçlarını bu haberimiz aracılığı ile öğrenebilirsiniz...

İL DIŞI ATAMA VE TAYİN SONUÇLARI

Milli Eğitim Bakanlığı, 2018 il dışı yer değiştirme ve atama sonuçlarını daha önceden duyurduğu gibi 11 Haziran Pazartesi (bugün) öğretmenlerin erişime açtı. Sonuçların açıklanmasının ardından yeni görev yerlerini öğrenmek için heyecanla bekleyen öğretmenler, 2018 il dışı öğretmen tayin sonuçlarını sorgulayabilir.

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AYNI İLDE FARKLI İLÇELERE ATANAN ÖĞRETMENLER İÇİN MAZERET HAKKI

Tayin başvurusu yapan ancak atandıkları ilde farklı ilçelerde yer almak zorunda kalan öğretmenler için ise mazeretli il içi yer değiştirme hakkı ortaya çıkacak.

Yer değiştirme sonucu farklı illere atanan öğretmen eşlerden görev yerlerinden ayrılmadan atamasını iptal ettirenler, mazerete bağlı yer değiştirme döneminde eşlerinin bulunduğu ile; aynı ilin farklı ilçelerine atananlar ise, atandıkları yerde göreve başladıktan sonra, il içi mazeret durumuna bağlı yer değiştirme döneminde yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

İL DIŞI ATAMALARI NASIL YAPILIYOR?

Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

İller arası görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Ancak bunlardan yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra Yönetmelikte belirtilen mazeretlerden biri oluşanların atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla iptal edilebilecektir. Ataması iptal edilen öğretmenlerden önceki görev yerlerinde alanlarında norm kadro bulunmayanlar, il içindeki diğer eğitim kurumlarından alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumlarına valiliklerce atanacaktır.