Öğretmen il içi atama Tayin Sonuçları sorgulama MEB| 2018 İl İçi Tayin açıklayan iller hangileri?

Öğretmen İl içi tayin atama sonuçları sorgulama! Öğretmen il içi tayinleri sonuçları 2018 ve Öğretmenlerin il içi tayin sonuçları gibi bütün aradığınız detaylara bu haberimiz aracılığı ile ulaşabilirsiniz. İl Milli Eğitim Müdürlükleri’nin siteleri üzerinden bugün il içi yer değiştirme (il içi atama) sonuçları açıklandı. Öğretmenlerin büyük bir heyecanla beklediği sonuçlar her İl için ayrı ayrı açıklandı. Atama isteyen bir çok öğretmen bulundukları ilin Milli Eğitim Müdürlüğü sayfasından sonuçları öğrenebilecek. Haberimiz aracılığı ile İl Milli Eğitim Müdürlükleri sayfalarını bu haberimiz üzerinden sorgulayabilir ve 2018 Öğretmen atama sonuçlarını bu haberimiz aracılığı ile öğrenebilirsiniz...

İL İÇİ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

İl içi yer değiştirme inha listeleri il milli eğitim müdürlükleri tarafından açıklandı. İşte, açıklanan o iller;

01 Adana İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

02 Adıyaman İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

03 Afyon İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

04 Ağrı İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

05 Amasya İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

06 Ankara İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

07 Antalya İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

08 Artvin İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

09 Aydın İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

10 Balıkesir İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

11 Bilecik İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

12 Bingöl İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

13 Bitlis İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

14 Bolu İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

15 Burdur İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

16 Bursa İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

17 Çanakkale İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

18 Çankırı İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

19 Çorum İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

20 Denizli İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

21 Diyarbakır İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

22 Edirne İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

23 Elazığ İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

24 Erzincan İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

25 Erzurum İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

26 Eskişehir İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

27 Gaziantep İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

28 Giresun İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

29 Gümüşhane İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

30 Hakkari İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

31 Hatay İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

32 Isparta İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

33 Mersin İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

34 İstanbul İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

35 İzmir İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

36 Kars İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

37 Kastamonu İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

38 Kayseri İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

39 Kırklareli İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

40 Kırşehir İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

41 Kocaeli İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

42 Konya İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

43 Kütahya İl ihtiyaç listesi Tıklayınız (Açıklandı)

44 Malatya İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

45 Manisa İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

46 K.Maraş İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

47 Mardin İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

48 Muğla İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

49 Muş İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

50 Nevşehir İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

51 Niğde İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

52 Ordu İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

53 Rize İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

54 Sakarya İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

55 Samsun İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

56 Siirt İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

57 Sinop İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

58 Sivas İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

59 Tekirdağ İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

60 Tokat İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

61 Trabzon İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

62 Tunceli İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

63 Şanlıurfa İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

64 Uşak İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

65 Van İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

66 Yozgat İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

67 Zonguldak İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

68 Aksaray İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

69 Bayburt İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

70 Karaman İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

71 Kırıkkale İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

72 Batman İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

73 Şırnak İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

74 Bartın İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

75 Ardahan İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

76 Iğdır İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

77 Yalova İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

78 Karabük İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

79 Kilis İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

80 Osmaniye İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

81 Düzce İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

ATAMA İPTALİ BAŞVURUSU NASIL OLACAK?

İl içi isteğe bağlı yer değiştirme sonucu ataması çıkan öğretmenler okulların kapanması ile birlikte 8 Haziran 2018 tarihinden itibaren ilişik kesebilecek. İl içi atama sonucu kararnameler 8 Haziran Cuma günü il milli eğitim müdürlükleri tarafından okullara gönderilecek. İl içi ataması çıkan ancak atamasını iptal ettirmek isteyen öğretmenler ilişik kesmeden iptal gerekçelerini sunarak bulundukları kuruma başvuruda bulunsunlar ancak il içi isteğe bağlı atama iptali çok düşük bir ihtimaldir.

İL İÇİ ATAMA BAŞVURU ŞARTLARI

1- Zorunlu çalışma yükümlülüğü olmayan, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan, zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar veya bu yükümlülükten muaf tutulan öğretmenler ile sağlık ve eş durumu mazereti sebebiyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenecek öğretmenlerden 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

2- Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden;

a) 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında adaylık dâhil 3 yıl görev yapanlar,

b) 4, 5 ve 6’ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapanlardan bulundukları eğitim kurumunda 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar,

c) 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapanlardan başvuruların son günü itibarıyla adaylığı kaldırılmış olanlar 3 yıllık çalışma süresi şartı aranmadan, istemeleri hâlinde, il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

3-Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla zorunlu çalışma yükümlüğünü tamamlayacak olanlar istemeleri halinde il içinde 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına yer değişikliği isteğinde bulunabilecektir.

4- Üç yıllık sürenin hesabında öğretmenin;

a) Kadrosunun bulunduğu eğitim kurumunda sözleşmeli öğretmen veya asker öğretmen olarak geçirdiği süreler dâhil, fiilen öğretmen olarak geçirdiği süreler ile diğer eğitim kurumlarında ders okutmak üzere ya da eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirildiği süreler,

b) Hizmetin gereği olarak il içinde veya iller arasında yer değişikliği yapılanlardan yargı kararı gereğince eski görev yerine iade edilenlerin eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet süreleri,

c) Görevli oldukları eğitim kurumunun dönüştürülmesi, kapanması, eğitim kurumunda norm kadro fazlası olmaları veya hizmetin gereği ve çeşitli nedenlere bağlı olarak idari tasarrufla istekleri doğrultusunda ya da resen görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin bulundukları eğitim kurumlarında ve daha önceki eğitim kurumlarında geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilecektir.

HİZMET PUANLARI BAZ ALINACAK

5- İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, 25 Mayıs 2018 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

6- Halen görev yaptıkları eğitim kurumunda ihtiyaç ve norm kadro fazlası olan öğretmenler ile eğitim kurumlarında ikinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan yöneticiliğe devam etmek istemeyenler, 3 yıllık çalışma şartı aranmaksızın yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

7- Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler, görevlendirmeleri sona erdirilmedikçe yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır; ancak, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna dönen öğretmenlerden kadrolarının olduğu eğitim kurumunda en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içi yer değişikliği isteğinde bulunabilecektir.

8- Başvurular, elektronik ortamda alınacaktır. Başvurular, sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacak ve bu birimlerin herhangi biri tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

9- Yer değiştirme iş ve işlemleri ile başvuruların onaylanmasından veya reddedilmesinden sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinin yöneticileri yetkili ve sorumlu olacaktır.

10- İl içinde yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı il/ilçe dışında bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyecek; eğitim kurumu yöneticileri de süresi içinde başvuruları onaylayacaktır. Elektronik Başvuru Formlarının çıktısı, formu onaylayan eğitim kurumu müdürlüklerince başvurusu onaylanan öğretmenlere daha sonra imzalattırılacaktır.

11- İl içinde isteğe bağlı yer değiştiren öğretmenler aynı atama dönemimde;

a) Atamalarının yapıldığı tarihten sonra oluşan mazeret durumları hariç ayrıldıkları ilçeye mazerete bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır.

b) İller arasında isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır. Ancak bunlardan, il içinde yer değişikliği yapıldıktan sonra mazeretleri oluşanlar, mazeret durumundan iller arası yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir. Başvuru yaparken öğretmenlerin, bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

12- Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edecektir.

13- Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2018 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 01 Ekim 2018 tarihi itibarıyla görevine başlamayanların atamaları il millî eğitim müdürlüklerince iptal edilecektir.

14- İl içinde soruşturma sonucu görev yeri değiştirilen öğretmenlerin hizmet süresinin hesabında, daha önce görevli oldukları eğitim kurumlarında geçen hizmetleri de dikkate alınacaktır. Ancak bu durumdaki öğretmenler, 3 yıl geçmeden daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna veya ilçeye atanmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır.

15- Başvuru süresi içinde öğretmenler, görevli oldukları eğitim kurumuna ya da kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusunu elektronik ortamda iptal ettirebilecektir.

16- Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebilecektir.

17- Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği”, “Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”, “Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü” ve “Bilgi Teknolojileri” mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyecektir.

18- Spor liseleri ve güzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenleri aynı tür eğitim kurumlarını isteyebilecekleri gibi diğer eğitim kurumlarını da tercih edebilecektir.

19- Spor liseleri ve güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına göre spor liseleri ile güzel sanatlar liselerine atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

20- Doğrudan Bakanlık merkez teşkilâtına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, istemeleri halinde il içi yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

21- İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

22- İl içi isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Öğretmenlerin, başvuru yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Ancak bunlardan, yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra yürürlükteki yönetmelikte belirtilen mazeret durumlarından biri oluşanların atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla iptal edilebilecektir. Ataması iptal edilenlerden önceki görev yerlerinde alanlarında norm kadro bulunmayanlar, il içindeki diğer eğitim kurumlarında alanlarında boş bulunan norm kadrolara valiliklerce atanacaktır.