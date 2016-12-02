Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Dereboğazı Mahallesi’nde bulunan Yenioba Şehit Mustafa El İlkokulu’nda eğitim gören öğrencilere lavaboda bulunan akrebi sobada pişirip yedirdiği iddia edilen sınıf öğretmeni D.A. hakkında Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı.

Önceki gün öğrenciler okulun lavabosunda akrep gördü. Öğrenciler ardından akrep gördüklerini sınıf öğretmeni D.A.’ya anlattı. Bunun üzerine sınıf öğretmeni akrebi öldürdü. Akrebi temizleyen ve sobada pişiren sınıf öğretmeninin önce kendi sonra çocuklara böceği yedirdiği iddia edildi.

Akrep yediği iddia edilen öğrenciler arasında bulunan 3. sınıf öğrencisi E.Y.G. (8), “Akrep duvara yapışmış bir şekildeydi. Öğretmenimiz akrebi aldı bacaklarını kesti. Ondan sonra akrebi yıkadı sobanın üstüne koydu. Piştikten sonra öğretmenimiz 'ne güzel balık kokuyor. Balık tadı da veriyor' dedi. Bazı arkadaşlarım merak etti istedi. Öğretmen 'vermem, istemeyin' dedi. Arkadaşlarımız ısrar etti. Öğretmenimiz de ellerine küçük bir parça verdi. Sonra öğretmenimiz de bir parça yedi” diye konuştu.

3. sınıf öğrencisi D.G. ise, “Öğretmenimiz 'tadı balık gibi' dedi. Bana da küçük bir parça verdi. Ben de yedim” dedi.

2. sınıf öğrencisi E.Ç. (8) ise, “'Öğretmenim burada akrep var' dediler. Öğretmenimiz de akrebi öldürdü. Bacağını kesti, gövdesini yıkadı, kuyruğunu kesti sınıfa götürüp pişirdi. Arkadaşlarımız isteyince onlara verdi ”diye konuştu.

Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan öğrenci velisi Abdulhamit Gözübüyük ise “Çocuklar öğretmene lavabo kısmında bir tane akrep olduğunu söylemişler. Öğretmen lavaboya gidip akrebi öldürmüş. Öldürdükten sonra akrebin çocuklara bir zarar vermemesi için, herhangi bir durumdan çocuklar etkilenmesin diye sobanın üzerinde yakmış. Öğretmenin bunu yapmasının sebebi, çocuklar artık akrep size bu bölgede bir zarar vermez. Akrep zarar verir vermesine de lavaboya girecek çocuk korkuyor. Yanında birilerinin gelmesini istiyor. Akrep her zaman orada durmaz ki zaten korktuğu için çocuk öğretmenine söylüyor. Öğretmen bana diyor ki, ‘ben zaten o akrebin zehirli kısmını aldım attım’ dedi. Diğer kısmını da temizlemiş sobanın üstünde kızartmış, pişirmiş. Çocuklar, ‘hani öğretmenim söz vermiştin yiyecektiniz yiyebilir misiniz’ diye sormuş. Öğretmen de yalan söylemeyim diye öğrencisine karşı ne var ki bunda diyerek ağzına atar gibi yapmış. Yani akrep yeme gibi bir durum yok. Öğrenciler de tekrardan, öğretmenim bana da ver bana da ver değince ellerine ayaklarından birer parça değdirmiş. Ben burada öğretmeni de savunmuyorum. Öğretmenin suçu burada onu çocukların önünde yakmaktır belki ama öğretmenin anlatmak istediği konu başka. Akrebi öldürdük, artık korkmadan oynayabilirsiniz, lavabonuza rahatlıkça gidebilirsiniz. Olay bundan ibarettir" şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Müdürlüğü müfettiş görevlendirdi

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, iddialarla ilgili şunları söyledi:

“Konuyla ilgili müfettiş görevlendirerek, soruşturma başlattık. Yapılan başvuru doğrultusunda soruşturma sürüyor. Öğretmenin öğrenciye akrep yedirdiği bulgusu doğru değil. Öğretmenin kendinin yediği bulgusuna ulaştık.”

Muhammet Özer



