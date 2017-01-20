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Öğretmenden 6 kiloluk yeni turp çeşidi

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde fen bilgisi öğretmeni Abdullah Tabur, turp çeşitlerini tozlaştırarak 6 kiloluk yeni bir turp çeşidi elde etti.

Öğretmenden 6 kiloluk yeni turp çeşidi

20 Ocak 2017 09:25
Öğretmenden 6 kiloluk yeni turp çeşidi - Tıkla İzle

Abdullah Tabur, Ziraat Yüksek Mühendisi Başak Gül ve öğrencileri ile 4 yıldır yaptığı çalışmada ilk etapta yabani turp ve kırmızı turpu tozlaştırdı, oluşan yeni bitkiyi ise Japon turpuyla tozlaştırarak 6 kiloluk turp çeşidi üretti.

Çalışmalara 2012 yılında başladıklarını söyleyen Tabur, "Yaptığımız çalışmada turpun dış döllenmeye açık bir bitki olması bilgisinden yararlandık. İlk etapta yabani turpla kırmızı turpu çaprazladık, oluşan yeni bitkiyi 2. yıl Japon turpuyla, 3. yılda mor turpla çaprazlayarak yeni bir çeşit elde ettik" dedi. 

Normalde turpun dönüme 2 ton verdiğini, bir turpun ağırlığının normalde 250 - 500 gram arası geldiğini, turptaki şeker miktarı çok fazla olduğu için hayvanlarda yem olarak kullanılamadığını ifade eden Tabur, "Bu tozlaşma yöntemiyle ürettiğimiz turpta ise böyle bir sıkıntı yok yüzde 85 oranında su içermekte çok düşük oranda yüzde 1,5 oranında şeker içermekte, verim olarak da dönüme 15-20 ton vermekte. Bu şekilde birim alanında daha fazla verim alındığı için maliyet çok düşük olmakta ve hayvanlar içinde kaliteli bir besin değeri olarak tüketilmesinde bir sakınca yok. Hayvan için gerekli olan mineraller bir arada yer almakta ve yaprakları da hayvanın selüloz ihtiyacını karşılamaktadır" diye konuştu.

Ziraat Yüksek Mühendisi Başak Gül ise, "Bu turp çeşidi dönüme yaklaşık 18-20 ton verirken normal çeşitleri 2-4 ton veriyor. -20 ila +40 derece sıcaklığa dayanan ayrıca içindeki şeker oranının düşmesinden ve su oranının artmasından dolayı çok iyi bir alternatif hayvan yemi olarak kullanılabilir, bu sayede günlük 13-15 TL olan hayvanın yem ihtiyacı 3-5 TL’ye düşürülebilir" şeklinde konuştu. 

Mehmet Demir
 

Etiketler: öğretmen, turp


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